〈星期人物〉父子交棒 李秉倫參選市議員堅持熱忱

世代交替存在著更大的希望，跟著市議員爸爸李鎮國紮根服務逾七載的李秉倫，將接棒參選台南市議員。七年來在李鎮國市議員服務處，總可以看到一名充滿活力又親切的年輕人李秉倫，他已正式表態將爭取國民黨提名參選台南市議員，並期盼接下爸爸為民服務的擔子。

李秉倫是台南大學行政管理學系碩士，七年多來跟著李鎮國一大清早就展開各項為民服務工作，學習基層的哲學，更利用時間埋首閱讀國內外新聞，研究都市計畫與社福政策，還協助處理服務處繁雜的陳情案件，就是希望從舊的制度中找出前進的力量。李秉倫表示，總看著爸爸由基層里長一路為民服務到市議員，即使再忙碌仍是笑臉面對鄉親，且總是精神奕奕，讓他感動於父親對服務的熱忱與堅持，而這也是他決心投入公共事務的起點。

李秉倫強調，自己不僅是「在地長大」的囝仔，更在父親的服務團隊中，經手解決許多複雜艱難的特殊案件，累積紮實的選民服務與問題解決能力。

李秉倫表示，他的參選初衷就是將過去七年多所學、所見、所實踐的經驗，以及自己的專業，化為更直接的政策影響力與服務能量。

