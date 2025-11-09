〈星期人物〉老冰店新風味 黃筠堤創意發光

冰店第四代黃筠堤以傳統八寶冰餡料發揮創意，研發出方便外帶的「搖搖冰」。(記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

在台南炎熱的午後，一碗料滿滿誠意的八寶冰，往往是許多老台南人夏日的記憶。第四代冰店老闆黃筠堤，不只延續古早味的靈魂，更在傳統注入創意，開發出「搖搖冰」新風味，讓老冰店在時代的浪潮中持續閃閃發光。

黃筠堤大學念的是國際企業，畢業後回台南上班，從百貨企劃到外銷業務，嘗試了不同的生活節奏。直到結婚懷孕才回到母親身邊接手冰店。

黃筠堤「回家接手」充滿挑戰，冰店工作繁瑣，從紅豆、綠豆、薏仁到芋頭，全都得自己熬煮。「我們家的芋頭每天都要煮五、六個小時，不同季節的芋頭軟硬度都不一樣，全部要靠經驗。」她堅持手工製作，雖然辛苦，卻是維繫店裡風味的靈魂。

除了廚房裡的高溫與汗水，最讓黃筠堤困擾的是人事管理。員工年紀都比她大，剛開始很難溝通，現在又遇到缺工的問題，她常常白天顧店、晚上還要頂班。

看準現代人生活節奏快、外帶需求高，黃筠堤開發出「搖搖冰」，將傳統八寶冰的配料重新組合，將杏仁、愛玉、鳳梨、檸檬變成可攜式飲品，想不到推出後反應熱烈。