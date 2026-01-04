〈星期人物〉萬志賢後憲中心靈魂人物

台南安南區後備憲兵聯絡中心主任萬志賢是中心躍升至全台南市最大中心、甚至全國最大後憲聯絡中心的靈魂人物。後備憲兵退役後兩大社會工作：特勤與救災，在他擔任第十八屆中心主任時都積極參與，尤其擔任前總統蔡英文參加台南國慶煙火晚會及賴清德總統參與台南國慶晚會的內衛區特勤，都由他領導後備憲兵幹部築成人牆協助維安。

萬志賢是憲兵學校預士官班第一九七期畢業，三年半服役滿，他選擇退役，先在新北飲料經銷處工作，返回台南後，從事人力派遣業，五年前發現罹患淋巴癌第四期，所幸在安南醫院血液腫瘤科醫師悉心照顧下，目前已走出人生陰霾。

安南區後憲聯絡中心成立二十七年，在他擔任第十八屆主任時發揚光大，幹部數突破三百人，不但是台南市最大，也是全國最大；而憲兵又是退役後最團結的軍種，萬志賢表示，打從前總統蔣公西安事變時靠憲兵脫困開始，憲兵一直就是總統最「忠貞」的親身護衛，即使退役，還是為總統「出任務」，主要工作就是擔任內衛區的維安，阻成人牆做為元首的安全屏障，他就出過兩次「總統級」特勤，迄今仍津津樂道。 （記者陳俊文）