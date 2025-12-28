〈星期人物〉蔡仁惠積極推廣台南觀光美食

台南市府城文化觀光產業協會理事長蔡仁惠連任理事長。（記者林雪娟攝）

台南市府城文化觀光產業協會理事長蔡仁惠因表現傑出，獲會員愛載，再度榮任理事長。蔡仁惠表示，台南觀光近年蓬勃起飛，也帶動相關產業發展，除全台各地推廣，隨著台南直航日本，也將帶領會員前進，推廣台南的文化觀光和物產。

蔡仁惠指出，協會成立以來，結合美食與文化觀光相關產業，彼此交流、支持，以領頭羊角色，推廣在地美食伴手禮，改變業者一貫單打獨鬥模式，發揮一加一大於二的協力功效，除積極參與台南和全台各地的各項活動，更積極參與至中國、港澳、日本的交流會，展現台南美食文化交流魅力。

而透過參展交流，業者也逐步開啟海外通路和跨境電商商機。蔡仁惠說，疫情起，宅經濟興起，後疫情時代，更重視各文化差別，學習其價值，並參考政府政策及輔導、建議，建立能與國際接軌的品牌價值和指標。

蔡仁惠經營旅行社，後看準商機，並開設椿友餐飲食品行，更是經營得有聲有色，除自己事業，更願意奉獻自我，為社團服務，日前台南日本熊本航線直航，她更背起行囊赴日考察，希望將台南的觀光美食，介紹在更多日本友人面前。（記者林雪娟）