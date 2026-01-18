〈星期人物〉蔡玉娟愛花成癡 成立植藝工作室

蔡玉娟說，靜下心來插花，看著自己美麗的作品，有滿滿的幸福感。（記者陳佳伶攝）

蔡玉娟原本是一位平凡的上班族，因為愛花成癡，十多年前一頭栽進花藝世界裡，她善用勞工在職進修補助學插花，在歐式花藝學出心得，搖身一變成為插花老師，蔡玉娟說，勞工在工作之餘別忘投資自己上課去，結合興趣和第二專長讓人生下半場更精彩。

五十六蔡玉娟是一位工作多年的上班族，從小就喜愛植物、花花草草，笑稱自己是一位「花癡」，一０三年到大台南總工會開始上花藝課，跟著啟蒙老師謝麗錚學插花，以有限花材在不同花器中做創意發揮，看到花朵以不同姿態展現生命力，越學越生歡喜，沈浸在歐式花藝世界裡不可自拔。

廣告 廣告

蔡玉娟上課精進之餘，不忘參加花藝檢定，不斷的自我磨練，各種不同花型都訓練過，每年進級、進階，花藝檢定由初級到最高等級，順利取得花藝設計第二專長。

蔡玉娟開了植藝工作室，四年前成為插花老師，目前在曾文市政願景園區，擔任「勞工學苑」花藝課老師，她總愛跟學員們分享自己一腳踏進插花世界的心路歷程，以及插花能讓自己心情歸於平靜，只有心靜下來才能有好作品；學會插花後，能為平時高壓工作和忙碌生活紓壓。

蔡玉娟說，不少人擔心自己學不會插花，其實，只要有興趣，願意投入心力，一開始不知如何下手，就跟著老師學，先模仿學會基礎花型，慢慢摸透後勇敢自由創作、在能慢慢感受花的律動和自己營造的美麗空間感後，進入隨心所欲的創作，每盆都是自己獨一無二的作品，欣賞自己一手完成的作品、聞著花香，就能感受滿滿幸福。

（記者陳佳伶）