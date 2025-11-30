〈星期人物〉退休老師陳春妙為社內寫歌

新市社內退休老師陳春妙擅長作詞曲。

新市區社內是昔日的新港社，社內社區退休小學老師陳春妙展現優異的作詞作曲才華，讓新港社有了六首好歌曲，社區目標是十首有在地味的歌曲，且其中「新港社物語」一曲，因旋律美妙，易朗朗上口，預計將成為媲美安平追想曲、關仔嶺之戀的新港社代表歌曲。

陳春妙四年前參加社區台文班，今年因社區要籌備台語音樂歌舞劇，她覺得老師董峰政所寫的「新港社物語」，相當有興趣，內容則是針對新港社愛情故事做介紹，用詞文雅，簡簡單單就交代新港社的歷史，引發陳春妙吟唱的興致來，就這樣作成了新港社物語一曲，陳春妙表示，新港物語是自己做的第一首歌曲，而其實文字本身就具有旋律。

此曲也成為新港社人人都能哼唱的社內之歌，更讓大家期待此歌如同許多地方的民謠，流傳各地。陳春妙有了作曲的心得之後，更開始作詞，並以新港社的歷史人文為素材，寫下了「阿立祖仔你著愛保庇」，以及「出帆」等詞曲。