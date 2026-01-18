〈星期人物〉里長傅建峰 化身社區理化老師

傅建峰多年來持續投入理化輔導教學，用心陪伴學生理解觀念、建立學習信心。 (記者林怡孜攝)

在台南安平建平里活動中心的教室裡，傅建峰正用心指導學生釐清理化觀念。十七年來，他在這個熟悉的空間裡，反覆做著同一件事，就是陪孩子把理化「想通」。

連任五屆里長的傅建峰畢業於成大工業管理系，談起自己最有成就感的身分，從來不是地方事務，而是那一群曾經害怕理化、後來卻敢抬頭面對考試的孩子。從民國九十八年開始，他在里內成立免費理化輔導班，原本只是為了讓兒子能專心複習功課，沒想到一群同學跟著來，這條路，一走就是十七年。

「理化不是背的，是理解的。」傅建峰觀察到，許多孩子一開始就被公式與名詞嚇退，越背越亂，最後乾脆放棄。他的教學方式不快，卻紮實，從觀念拆解、單位轉換，到生活情境連結，讓學生知道題目在問什麼，而不是急著找答案。多年來，他看過太多成績低迷的孩子，在理解竅門打開後，整個人都變了。

有學生剛來時理化只有四、五十分，國三時穩定進步到八、九十分；也有學生原本科科不及格，最後順利考上台南高工；更有人在國中階段找回自信後，一路念到科大，人生方向因此改寫。

傅建峰十年前一度想停止教學，卻被學生與家長勸慰下來。輔導班目前每週上課兩天，他沒有設下終點，只說：「有體力、有時間，就繼續教。」但他也坦言，現在的孩子比以往更容易分心，手機、壓力與家庭互動，都影響學習狀態。他不諱言教學變得更辛苦，但仍選擇用溝通取代責備，他也曾主動與家長討論教養方式，提醒比較與責罵，往往才是孩子抗拒學習的根源。傅建峰也曾走進校園協助溝通，只為讓孩子知道，有大人願意站在他那一邊。

在這條不張揚的理化輔導之路上，傅建峰做的不只是教書，而是把孩子帶回學習本身，讓他們知道，理解並不可怕，走回來，也永遠不嫌晚。

