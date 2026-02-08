〈星期人物〉鍾岱錡深耕11年 站穩主廚位置

禧榕軒大飯店西餐主廚鍾岱錡，投入餐飲界十七年，以實力站穩主廚位置。(記者林怡孜攝)

在節奏飛快、體力與抗壓並重的飯店廚房裡，女性身影不算多見。現任禧榕軒大飯店西餐主廚的鍾岱錡，踏入餐飲界已十七年，從非餐飲科系出身的打工新人，到如今帶領團隊的主廚，她走過的是一條必須不斷被「看見」、也必須反覆證明自己的專業之路。

鍾岱錡回憶，學生時代在餐廳廚房打工，因看到客人吃到一道滿意的料理而露出的喜悅神情，意識到「美味的料理能帶來情緒與記憶」。那樣的瞬間，成了她願意長時間站在廚房裡、不斷學習的起點。

真正進入飯店體系後，鍾岱錡清楚感受到餐飲圈長期以來由男性主導的現實。初入高雄國賓飯店時，廚房幾乎清一色是男性，連甜點房主廚也是男性。她坦言，女性在體力條件上確實較為吃力，這是無法否認的現實。但她選擇用合作與調整取代逞強，在需要時主動尋求協助，也以交換工作方式讓團隊運作更順暢。

鍾岱錡認為，與其一直在意性別標籤，不如把成績拿出來。這樣的信念，支撐她在漫長的養成期中持續前進。她花了十一年才真正站上主廚位置，期間也曾因高壓與長工時萌生退意，但對料理的熱愛與目標，讓她選擇留下。

