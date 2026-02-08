〈星期人物〉陶喜董座胡富文 打造安心家園

建築不是單純蓋房子 融入跆拳道精神 強調安全與良心是建築業最根本責任

大台南不動產商業同業公會理事長胡富文是跆拳道國際九段，國家級A級裁判和認證通過國際跆拳道WTF裁判。（胡富文提供）

台南市大台南不動產建築開發商業同業公會理事長、陶喜建設董事長胡富文出身農家，靠著跆拳道訓練出意志力，走過創業艱辛，也走進建築這條講求信任的路。胡富文自身對於建築產業的執著與理念。他說，「建築不是單純蓋房子，而是替一座城市打造值得信賴的生活載體」。

胡富文的人生，猶如一磚一瓦堆砌出的過程。他將跆拳道精神融入事業體系，從農村長大的勤奮，轉化為對品質的堅持；在９２１地震後，胡富文深刻體悟「安全與良心」，是建築業最根本的責任。他說：「這是一條不能回頭的路，沒有信任，就沒有下一個建案。」

從南科崛起、城市快速變動的今天，胡富文看得更遠。他觀察到人口結構與生活型態改變，住宅需求從大坪數走向小宅精緻化。陶喜建設旗下的新案「陶喜琢悅」，便強調智慧宅、綠建築設計，導入ＡＩ科技進行施工放樣與安全監控，並融入ＥＳＧ理念，回應現代人對環境與生活品質的期待。

也正因這樣的遠見與實戰歷練，胡富文被推選為大台南不動產建築開發商業同業公會理事長。他坦言，當初接下這角色並不輕鬆，但是責任所致。對胡富文而言，理事長不只是名號，更是產業轉型的推手。他積極推動「共學、共享、共好」的理念，鼓勵同業彼此交流經驗、攜手成長。他相信，產業升級不是靠單打獨鬥，而是靠一整個生態系的進化。 （記者蔣謙正）