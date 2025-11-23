〈星期人物〉1年9月完登小百岳 蔡清喜圓夢

台南山友蔡清喜（右二）在眾多山友陪同下完成第一百座小百岳。

台南山友蔡清喜去年二月廿八日在山友的鼓勵下，開始了自己人生第一座小百岳，之後一遇休假就往小百岳前進，才花一年九個月終於到了風景無限綠意的灣坑頭山，完成第一百座的小百岳。蔡清喜表示，爬山有時相當辛苦，但總能在小百岳路途上遇到山友，還因此結交了志同道合的朋友，所以即使完百了，仍將展開第二輪的小百岳之旅。

從事保險業務的蔡清喜，有其專業的領域，他表示，希望為不同的人規劃出不同的保險規劃，讓大家都有一個安心的生活。

蔡清喜表示，愛上了爬山就好像找到了人生的方向，身體也變健康了，所以即使找不到可以同行的山友，也會半夜自己開著車前往北部和花東，就為了朝完百前進。

由於攻登小百岳認識了不少山友，也曾協助過不少女山友完登小百岳，因此得知他要完成第一百座小百岳時，山友們義氣相挺同行，一起攻上桃源谷的灣坑頭山，山友們還特別為他準備了慶賀的氣球，而他也準備了攻頂蛋糕，並分享在三角點的所有熟識的和不熟識的山友。（記者張淑娟）