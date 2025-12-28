〈星期人物〉13張證照＋國際雙金 南應邱于禎榮獲技職之光

南應大美容系學生邱于禎以十三張甲乙丙級專業證照、國際美容技能大賽雙金，榮獲教育部第廿一屆技職之光。 （南應大提供）

畢業於能仁家商、現就讀台南應用科大美容造型設計系的邱于禎，憑其長期耕耘、傾力拚搏的學習態度與累積成果，除以美容、美甲等十三張專業證照，榮獲教育部第廿一屆「技職之光」，亦獲得韓國仁川二０二五國際美容技能大賽雙金，展現專業與創意實力。

邱于禎在就讀能仁家商期間，即展現過人毅力與天賦，在三年中先後取得十三張專業證照，包括國際保健美甲師乙、丙級、國際Ｃ級彩繪師認證、Professional Vocabulary Quotient Credential 證照、美容乙、丙級、COSA初級美睫嫁接師（假人頭）、紋繡初級、男子理髮丙級、女子美髮乙、丙級、新娘祕書造型師證照，及全國家事技藝競賽金手獎第二名。

廣告 廣告

邱于禎高職畢業後，以第一志願順利進入南應大美容系技優專班，回想當初選擇美容科時，邱于禎以為自己只會接觸到最基本的美容與美髮，沒想到在高職這三年間學到的遠比想像中更豐富、更精緻。從美睫、紋繡到各式各樣的專業技術，每一項都是新的挑戰。 (記者汪惠松)