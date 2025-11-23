〈星期人物〉JO MODEL品牌創辦人 MODEL闆娘 蔡汶萱拓展事業版圖

「JO MODEL」品牌主理人，從模特兒起家，發展香氛、禮儀、洗沐等事業，近期更結合中醫生技，研發髮肌喚活產品，擴展事業版圖。

（記者林雪娟攝）

從模特兒成為時尚品牌主理人，蔡汶萱夫家為傳統化工廠，長年為他牌洗髮、沐浴乳代工，隨時代轉變，蔡汶萱認為應發展自我品牌，結合自己英文名JoJo和出身行業MODEL，為品牌命名為「JO MODEL」，事業版圖跨足香氛、禮儀、公關、洗沐護膚用品，近期更成立慢森研究室，結合中醫，研發髮肌喚活產品，不僅完整產品鏈，也讓各領域能更緊密結合。

蔡汶萱因身材姣好，年輕時就被挖掘擔任模特兒，結婚後，夫家從事傳統化工廠，除販售給化工材料行，也為許多洗髮、沐浴乳代工；然隨時代變遷，傳產也受到衝擊，她認為應該轉型，發展自我品牌，她也身體力行，取得MBHT加拿大在台學苑調香師證照，並選擇發展香氛產業，開發沐浴露、洗髮精、香水等系列產品，並進駐百貨設置專櫃。

因接觸模特兒行業，蔡汶萱認為有高度發展可行，她取得皇室優雅儀態美學，香港及美國雙證照，除至大專院校擔任美學儀態講師，並曾獲得高雄旗袍皇后冠軍，現更擔任新古典美人藝術旗袍聯誼會長，並開設模特兒經紀公司，旗下藝人接任相關表演走秀等工作。

慢森研究室結合中醫，研發髮肌喚活產品，不走傳統美髮沙龍，而是和診所合作，結合生技，提供專業頭皮檢測與養護服務，導入人蔘、蘆薈、何首烏、咖啡等天然萃取等技術，倡導從根源改善老化現象，為抗老化帶來全新解方。 （記者林雪娟）