星洲老爺客座台北晶華酒店！比爾蓋茲私人御廚拿手菜新加坡叻沙麵必吃
文／景點+ Rhoda整理報導
台北晶華酒店自11月12日起至12月31日，於一樓azie與栢麗廳推出「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動，邀請到擁有「新加坡法餐之父」美譽的名廚郭文秀(Justin Quek)客座指導，藝烹一系列融合亞洲香料與法式技法的星洲料理。
「新加坡法餐之父」名廚郭文秀即日起客座台北晶華，帶來融合亞洲香料與法式技法的星洲料理。（圖／台北晶華酒店，以下同）
菜色內容包括湯底滿溢鮮蝦與椰奶香氣的新加坡叻沙麵，料多豪華吸睛、麵條吸附鹹鮮海味的JQ's鑊炒龍蝦麵以及主廚特製明蝦拉麵等。
「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動於自助餐檯上供應的香烤豬肉沙嗲。
azie餐廳單點菜色每道580元+10%起；栢麗廳自助餐廳午、晚餐時段供應，每人1,580元+10%起。同時、晶華酒店線上旅展也將自即起順勢延長至11月30日，自助餐券折扣最高達7折。
辛香濃郁卻又不失清爽層次的新加坡叻沙麵是熬煮蝦殼與各式香料並加入椰奶製成金黃湯底。
這次受邀來台的郭文秀(Justin Quek)主廚是亞洲Fine Dining界的傳奇人物，豐富且完整的資歷讓他被業界譽為「新加坡法餐之父（Father of Singapore French Cuisine）」，近年來，也因為受到業界推崇的地位而擁有「星洲老爺」的尊稱。
活動邀請到有新加坡法餐之父美譽的名廚郭文秀Justin Quek客座指導。
曾於巴黎及摩納哥多間米其林星級餐廳歷練的郭主廚，返新後擔任 Les Amis 首席主廚，以「亞洲食材 × 法式技法」開創新風潮，他曾擔任新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的私人御廚，亦是首位受邀參加德國漢莎航空「星級主廚計畫」的亞洲主廚。
郭主廚憑藉著自己聞名國際的融合東西料理哲學，持續於全球各地舉辦客座與顧問計畫，推廣以亞洲香料詮釋法式細膩的獨特美學。
針對此次客座，郭主廚為中庭azie餐廳帶來多道特色獨具的經典菜色，其中新加坡叻沙麵是熬煮蝦殼與各式香料並加入椰奶製成金黃湯底，精準展現辛香濃郁卻又不失清爽層次的高檔滋味。
主廚特製明蝦拉麵則以濃郁鮮甜的蝦湯融合日式湯底與星洲香料，湯頭鮮醇厚實、明蝦彈牙、香氣縈繞。
JQ's鑊炒龍蝦麵則是將新鮮龍蝦與特製高湯翻炒，鑊氣與鹹鮮交織成令人飽足滿意的一餐，這也是郭主廚在新加坡餐廳的招牌之作。
其他值得推薦的還有結合花生醬與東方香料的炭烤沙嗲羊排、以鳳梨、秋葵與辣椒堆疊出酸香辣韻的娘惹酸甜椒醬酥炸海魚，以貢布白胡椒燉煮排骨、溫潤濃郁的新加坡肉骨茶等，道道皆展現Justin主廚融合東西的精湛廚藝與味覺創意。
晶華味遊新加坡客座菜色。
栢麗廳自助餐則以「沉浸式星洲市集」為主題，除了滿佈餐檯的料理之外，更以空間佈置重現熱帶南洋的節慶氛圍，食客可以品嘗到星洲咖哩雞襯洋芋、香蕉葉炙烤鮮魚烏達、香烤豬肉沙嗲，並於現場設立新加坡叻沙麵與鮮蝦拉麵現烹專區，食物香氣與熱氣氤氳，讓人彷彿置身新加坡街頭。
【Info】
星洲老爺客座晶華
訂位請洽02-2523-8000轉azie、栢麗廳餐廳
地址：台北市中山北路2段39巷3號
