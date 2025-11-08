星港韓大舉查緝「太子集團」！ 為洗刷「洗星籍」、重擊詐騙，新加坡讓「鞭刑入法」
新加坡向來以嚴謹金融制度聞名，但在查緝柬埔寨「太子集團」速度慢半拍，遭國際社會批評為「洗錢天堂」。新加坡政府為捍衛國際形象，在美英聯手對太子集團祭出史上最大規模加密資產制裁後，不僅快速跟進查封資產、撤銷稅惠，更已立法通過「鞭刑入法」，要對詐騙集團主謀親自動手。
美國司法部在10月中旬對太子集團（Prince Holding Group）創辦人陳志提出起訴，指控其領導一個龐大的跨國網路詐騙犯罪組織，並查扣價值超過150億美元的比特幣資產。英國政府則凍結了他在倫敦名下的19項房地產，包含豪宅與辦公大樓。
新加坡金融管理局（MAS）與警方表示，早在 2023 年即接獲相關可疑報告，並著手凍結部分帳戶。然而真正的大規模清查與資產查封，是在美英聯合行動啟動之後才全面展開。
目前，新加坡已查封超過1.5億星幣資產，包括遊艇與1 輛豪車。兩家與「太子集團」關聯的家族辦公室已被取消稅務優惠。
根據彭博（Bloomberg）報導，陳志多年來堂而皇之進出新加坡金融圈，與受監管機構交好，甚至享有外交級禮遇。
《華盛頓郵報》的調查報導直指，「太子集團」是透過新加坡的商業與法律系統，建立起一整套漂白機制。這些機制讓詐騙資金能在看似正規的金融操作中流轉，使集團能透過企業聲譽與法規空隙進入國際金融體系，獲得資金保護與法律遮蔽。簡單說，「太子集團」是成功的「洗星籍」（Singapore Washing）範例。
新加坡重拳出擊：鞭刑入法、損失破紀錄
這無疑重傷新加坡向來良好的嚴謹金融治理制度形象。不過，新加坡朝野為捍衛國家名譽，也快速動起來，國會近日已通過新法，未來針對詐騙集團主謀與成員，將施以強制鞭刑，最高可達24鞭，此舉象徵當局對日益猖獗的金融詐騙問題祭出最嚴厲手段之一。
新法要點：
詐騙主謀與招募者：強制施以至少 6 鞭，最多 24 鞭
詐騙協力人（人頭戶）：最高可處 12 鞭，依情節裁量
根據新加坡警方統計，自2020年以來，全國詐騙受害者累積損失已高達38億星幣（約89億台幣），其中2024年創下單年損失新高 11 億星幣（約25.85億台幣）。2025 年上半年，案件數逼近兩萬起，金額達4.56億星幣（約10.72億台幣）。
內政部高級政務部長沈穎指出：「詐騙已成為當前新加坡最常見的犯罪，占所有報案案件的約6成。」
除了鞭刑，當局也授權警方控制可疑個人的銀行帳戶交易。自 2022 年起，國家發展部長暨金融管理局（MAS）與本地銀行合作追查資金流向、凍結帳戶，以遏止詐騙資金滲透金融體系。
家族辦公室監管再強化：太子集團失去稅務優惠
與鞭刑新法並行，新加坡也加強對家族辦公室制度的監督。新加坡國家發展部長徐芳達徐芳達證實，兩家與太子集團有關的單一家族辦公室已被取消稅務優惠資格，陳志及其關係人目前正接受警方調查。
根據MAS統計，過去3年共有約1300 件單一家族辦公室申請案，駁回率約為 3%。另有部分申請人在審查過程中主動撤回。雖然當局強調仍歡迎「真正的家族資本」落地，但未來將強化篩選機制。
不僅美、英、新加坡動起來查緝「太子集團」，台灣、香港、韓國近日也大規模查緝境內與其相關的公司、關係人、贓物。
香港凍結27億港幣資產，關聯公司受挫
香港證監會則已對兩家與太子集團關聯的金融機構（Mighty Divine Investment Management Ltd. 與 Mighty Divine Securities Ltd.）吊銷牌照，並終止其監管活動。
香港警方於11月4日宣布，針對一個涉及跨境電信詐騙與洗錢的國際犯罪集團（與「太子集團」相關）展開財務調查，並凍結總值約27.5億港幣資產。
陳志旗下的香港上市公司「坤集團」亦爆出高層人事震盪，包括董事會主席與執行總裁雙雙請辭。
韓國凍結910億韓元資金，啟動制裁程序
韓國國會議員姜旼局已公開指出，太子集團透過柬埔寨多家韓資銀行分行進行52筆交易，總額高達 1970 億韓元，其中910億韓元仍在帳上。
目前包括 KB 銀行、全北銀行與友利銀行在內的韓國金融機構已凍結這批資金，並配合韓國金融監督機構展開調查。韓國金管會主席李億元也表示將儘速推動對太子集團的制裁程序。
此外，因「太子集團」涉及人口販運與詐騙案件，韓國政府近日從柬埔寨遣返64名韓國公民，部分已被列為刑事調查對象。案件源自一名韓國留學生在柬埔寨死亡，疑似遭詐騙集團拘禁並虐待致死。
新加坡對詐騙犯罪立鞭刑、對家辦強審查，香港與韓國接力凍結資產與追責，這場「星港韓圍堵行動」可能成為亞太反洗錢治理的新轉捩點。
