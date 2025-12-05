星燃計畫 8千人甩肉4.5萬公斤

參加星燃計畫的多位得獎者受訪時一致指出，社群支持和親友鼓勵是堅持下去的最大動力。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

台中市政府衛生局5日舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」成果表揚記者會，宣布為期3個月的大型健康競賽落幕。市長盧秀燕表示，星燃計畫源自她看見許多市民努力減肥卻常覺得孤單，市府推出專業陪伴與科學方法，邀請大家一起變健康。活動吸引27,786人報名，等於每100位市民就有1位響應，最終超過8千人成功達標，累計甩肉4.5萬公斤。

盧秀燕說，衛生局規劃，計畫結合飲食、運動與健康管理，打造循序漸進挑戰機制，參加者更有效率地朝目標前進，最終成功達標者超過3成。

衛生局長曾梓展減重8公斤但未進入名次，負責主持計畫的副市長鄭照新因減重失敗，不好意思出席活動。

台中市衛生局長曾梓展成功減重8公斤。（記者徐義雄攝）

衛生局表示，星燃計畫總獎金達120萬元，激發市民挑戰極限。個人組冠軍減去35.3公斤，創下驚人紀錄；職場團體組冠軍隊伍「為著10萬元」以合作之姿，共減73.6公斤。

榮獲個人組第3名的許先生分享，嘗試各種偏方失敗收場，這次以「原型食物、高蛋白、每日3千㏄飲水」為核心調整飲食。他坦言，當健康餐吃到厭倦、或運動累到懷疑人生時，只要看到社群戰友仍在為同一目標努力，放棄的念頭便煙消雲散。

團體組冠軍代表謝先生表示，合作醫療院所開設的減脂班提供正確觀念非常關鍵。他說，減重最難的是忌口，為了健康與團隊榮譽，成員彼此督促、檢視飲食紀錄，健康行動成功落實在每一天。