星爵發威！新片《關鍵公敵》把《阿凡達》拉下票房寶座

記者潘鈺楨報導／由「星爵」克里斯普瑞特與蕾貝卡弗格森主演的電影《關鍵公敵》，以顛覆類型的創新敘事與緊湊刺激的節奏強勢席捲北美，上映首週末即以1110萬美金（約3.5億台幣）榮登美國票房冠軍，一舉將已連霸五週冠軍的《阿凡達：火與燼》拉下票房霸主寶座，氣勢銳不可擋。

克里斯普瑞特透露，自己在第一時間就被劇本深深吸引：「當我第一次拿到《關鍵公敵》的劇本時，真的眼睛一亮，這是一個我從沒看過的創新型懸疑故事。這麼說吧，我幾乎什麼劇本都看過，但這一部真的立刻抓住我，讓我停不下來。」

值得一提的是，導演提默貝克曼比托夫與克里斯普瑞特早在多年前就合作過電影《刺客聯盟》，克里斯笑道：「大家可能都忘記我演過那部電影了，那幾乎是我剛到洛杉磯，剛開始拍電影的時期，能在快二十年後再次合作，對我來說意義非常特別，提默真的在《關鍵公敵》中把所有元素都推向全新的層次！」

被克里斯普瑞特笑稱為「茱蒂法官」和「魔鬼終結者」綜合體的AI法官麥達斯，在電影中由冷艷女星蕾貝卡弗格森飾演，點出電影最核心的議題：「《關鍵公敵》直指一個我們正在面對的現實問題，當人工智慧不斷進化，我們卻過度期待它能給出絕對正確的答案。但事實是，它距離真正揭露真相，其實還非常有限。這也讓我們必須開始質疑，網路世界到底告訴了我們什麼？」

《關鍵公敵》於北美上映後獲得外媒與觀眾的高度好評，《Variety》盛讚電影就像《關鍵報告》結合《記憶拼圖》和犯罪偵探電玩遊戲，「一部執行精準、震撼人心的未來驚悚鉅作！」緊張節奏讓觀眾從頭到尾目不轉睛。克里斯普瑞特也親自向影迷喊話：「我真心希望大家能走進戲院看《關鍵公敵》，重新找回當年看《捍衛戰警》的那種感覺。電影從一開始就一路狂飆，直到最後一秒都不讓你喘口氣，這是一趟屬於大銀幕的電影旅程。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導