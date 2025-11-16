「星爵」克里斯普瑞特《關鍵公敵》受AI法官審判 《奮力一戰》掀廝殺
漫威角色「星爵」克里斯普瑞特主演的AI主題電影即將陸續上映，引發觀眾高度期待。在科幻鉅作《關鍵公敵》中，他飾演一名被誣陷謀殺妻子的高階警探，必須在90分鐘內向AI法官證明自己的清白，否則將面臨處決的命運。而年底要推出的另一部《奮力一戰》則描述一群年輕人被送入AI主導的矯正機構後，展開對抗AI體制的自由之戰。這兩部作品皆聚焦於AI與人性之間的激烈衝突。
在《關鍵公敵》中，克里斯普瑞特面臨的是一個完全由人工智慧管理的司法機關—仁慈首都法庭。劇情中，他飾演的雷文警探必須將嫌疑指數降到92%以下，才能避免在90分鐘後被處決的命運。拍攝過程中，克里斯普瑞特透露自己在某些場景中「只剩腦袋能轉動」，這部作品不僅呈現緊張的審判過程，也深入探討人工智慧的發展性。
另一部即將上映的《奮力一戰》則設定在一個近未來的反烏托邦世界。故事講述一群陷入犯罪的年輕人被送入由AI主導的矯正機構，隨後他們將展開一場爭取自由的戰爭。預告片中「想像一個世界，年輕人不再活在恐懼裡」的台詞，暗示了這場人類與AI之間的對決。
隨著AI題材電影越來越受歡迎，人工智慧技術的崛起也對電影製作產業帶來不小影響。即將在串流平台上線的電影《火車大夢》演員喬爾埃哲頓在宣傳時表示，作為創意工作者，關鍵在於如何保持獨特的創造力，讓思想保持抽象、隱喻和神秘，從而跳出思維框架，不斷講述故事。喬爾埃哲頓對AI取代創作者的可能性保持懷疑態度，他選擇不去擔心被取代，而是專注於保護作品的與眾不同之處。
