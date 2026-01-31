星空下的小木屋／林清陽

林清陽

冬季的星空氣息

那一片潔淨的積雪

彷彿精靈仙子的粉妝

撒在寂靜的小木屋

木屋自然樸拙的容顏

宛如雙手合十的姿勢

遙望蒼穹虔誠的祈禱

雪白黑夜裡的星空

像似天際閃爍的珍珠

隨著思緒而飄落的雪花

串連成難忘而旖旎的故事

屋子裡流淌溫暖的燈光

也許喚起了遙遠記憶裡的音符

此刻紛紛在心房裡蕩漾

小木屋洋溢原始的芳香

那也許是千年之戀的呢喃

偶爾化作看不見的維度

像似天籟吟唱冷冽的詩篇

也許穿越時空的那一刻

將會發現長久以來的眷戀

就在木屋的小角落滋長

（圖：林清陽提供）