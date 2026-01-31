台灣好報

星空下的小木屋／林清陽

好報 編輯

林清陽

冬季的星空氣息
那一片潔淨的積雪
彷彿精靈仙子的粉妝
撒在寂靜的小木屋
木屋自然樸拙的容顏
宛如雙手合十的姿勢
遙望蒼穹虔誠的祈禱

雪白黑夜裡的星空
像似天際閃爍的珍珠
隨著思緒而飄落的雪花
串連成難忘而旖旎的故事
屋子裡流淌溫暖的燈光
也許喚起了遙遠記憶裡的音符
此刻紛紛在心房裡蕩漾

小木屋洋溢原始的芳香
那也許是千年之戀的呢喃
偶爾化作看不見的維度
像似天籟吟唱冷冽的詩篇
也許穿越時空的那一刻
將會發現長久以來的眷戀
就在木屋的小角落滋長

（圖：林清陽提供）

其他人也在看

大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓　低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩

大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓　低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩

已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！

鏡報 ・ 7 小時前95則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣

張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣

中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前588則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲

EBC東森娛樂 ・ 3 小時前8則留言
「雅方」千金正面照曝！　00後幫老爸重生數十年老牌

「雅方」千金正面照曝！　00後幫老爸重生數十年老牌

知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。

中天新聞網 ・ 6 小時前3則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐　完整名單一次看

45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐　完整名單一次看

國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。

鏡報 ・ 2 小時前5則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少　典Lu「真實態度」曝光

陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少　典Lu「真實態度」曝光

嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前31則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物　4歲、6歲童送醫宣告不治

影/台中31歲母餵食2子不明藥物　4歲、6歲童送醫宣告不治

台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。

中天新聞網 ・ 10 小時前99則留言
去LuLu婚禮紅包6600　嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚

去LuLu婚禮紅包6600　嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...

FTNN新聞網 ・ 1 天前77則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住

葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住

國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前475則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度　鄭明典這樣看

比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度　鄭明典這樣看

1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前15則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏

柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。

民視 ・ 1 天前64則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉　驚人場面全被拍

太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉　驚人場面全被拍

男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前4則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」

黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」

在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）

三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前77則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口　美女牙醫：我21年沒蛀牙

刷完牙「先做這件事」再漱口　美女牙醫：我21年沒蛀牙

牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。

鏡報 ・ 1 天前15則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」　嘻小瓜曬私訊：願意再補

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」　嘻小瓜曬私訊：願意再補

嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...

CTWANT ・ 1 天前105則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈　北部低溫恐剩10度

又要變天！「這天起」全台炸雨彈　北部低溫恐剩10度

把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前2則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」　3000公尺高山有下雪機率

濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」　3000公尺高山有下雪機率

今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前1則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗　共軍實戰派全滅

張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗　共軍實戰派全滅

北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前150則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨　最低恐探10度

雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨　最低恐探10度

根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前3則留言
藍白合有破口？吳怡萱點名「這人」不能合作

藍白合有破口？吳怡萱點名「這人」不能合作

[NOWnews今日新聞]2026九合一選戰各政黨積極布局人事，在台北市議員選舉部分，「藍白合」備受矚目。不過，中正、萬華區卻因為民眾黨創黨主席柯文哲陷入的京華城案，導致難以「藍白合」，包含國民黨籍議...

今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前52則留言