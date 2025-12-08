星空聯盟六連霸！再奪「全球最佳航空聯盟」稱號
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2025年世界旅遊大獎（World Travel Awards）於巴林舉行頒獎典禮，星空聯盟再度奪下「全球最佳航空聯盟」（World’s Leading Airline Alliance），實現連續六年蟬聯紀錄，展現其在全球旅客體驗與跨公司整合服務上的領先地位。
星空聯盟執行長 Theo Panagiotoulias 表示，這項殊榮象徵旅客與業界的高度信任，聯盟將持續投入提升旅客從訂位、報到、轉機到會員酬賓制度的完整體驗。他也特別感謝各成員航空公司與全球旅客的支持，並強調聯盟貴賓室是服務承諾的最佳展現。
除航空聯盟總獎項外，星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室也在北美區評選中，再度獲選為「北美最佳機場貴賓室」，連續六年獲得肯定，反映其在設計、舒適度與貼心服務細節上的高度一致性。
世界旅遊大獎自創立以來被譽為全球旅遊與觀光業最具代表性的獎項之一，評選由全球旅遊專業人士及消費者共同投票，象徵產業最高品質標準。創辦人 Graham E. Cooke 也表示，星空聯盟以專業與創新樹立航空服務的新標竿。
另外，多家星空聯盟成員今年也在多項獎項中脫穎而出，包括「全球最佳亞洲航線航空公司」與「全球最佳歐洲航線航空公司」等，進一步展現星空聯盟在全球航空服務市場的整體實力。（圖╱長榮航空提供）
