星空聯盟獲世界旅遊大獎「全球最佳航空聯盟」

世界旅遊大獎評定星空聯盟為全球最佳航空聯盟。（長榮航空提供）

記者傅希堯／台北報導

2025年世界旅遊大獎(World Travel Awards)於巴林舉行的頒獎典禮中，長榮空指出，星空聯盟再度獲選為「全球最佳航空聯盟(World’s Leading Airline Alliance)」，這是星空聯盟連續六年蟬聯此項殊榮，也是對聯盟從訂位、機場、轉機到會員酬賓計畫，各項旅客無縫旅遊與創新體驗服務的肯定。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，非常榮幸能再次獲得「全球最佳航空聯盟」肯定，此獎項代表旅客及業界對星空聯盟的信任。我們會持續專注於提升旅客的整體旅行體驗，而各地的聯盟貴賓室正是這份體驗的具體展現。這項殊榮屬於所有成員航空公司的團隊及聯盟總部的每一位同仁，在此也由衷感謝全球旅客一如既往的支持。

長榮航空表示，星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室也於今年10月舉辦的北美區頒獎典禮中，連續第六年榮獲「北美最佳機場貴賓室」殊榮，肯定其在舒適度、設計與貼心服務細節上的一致水準。

世界旅遊大獎今年邁入第32屆，其創辦人Graham E. Cooke表示，星空聯盟榮獲2025年「全球最佳航空聯盟」，是再次肯定其提供旅客無縫、優質旅程體驗上的專業表現。

長榮航空指出，星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務，成立以來提供最全面的綿密的飛航網絡，並致力提供聯盟內跨公司的優質顧客體驗。

星空聯盟現有25家成員航空公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。星空聯盟的飛航網路每日提供超過18,000個班次，飛往190個以上的國家，超過1,150個目的地，除此之外，星空聯盟「轉機合作夥伴」吉祥航空也為旅客提供更多航班選擇。