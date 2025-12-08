星空聯盟連6年蟬聯全球最佳航空聯盟殊榮

星空聯盟於二○二五年世界旅遊大獎（World Travel Awards）頒獎典禮中，再次獲選為「全球最佳航空聯盟（World’s Leading Airline Alliance）」，這也是星空聯盟連續六年蟬聯該項殊榮，更是對聯盟從訂位、機場、轉機到會員酬賓計畫，各項旅客無縫旅遊與創新體驗服務的一大肯定。

二○二五年世界旅遊大獎頒獎典禮於巴林舉行，今年已邁入第三十二屆，並被視為旅遊、觀光與酒店產業最具代表性的獎項之一。年度獎項係依據全球旅遊業界合格專業人士及消費者投票結果進行評選，以表彰產業中的卓越表現。

星空聯盟執行長Theo Panagiotoulias表示，能再次獲得「全球最佳航空聯盟」獎項肯定，代表旅客及業界對星空聯盟的信任。未來將持續專注於提升旅客的整體旅行體驗，各地的聯盟貴賓室也正是這份體驗的具體展現。此項殊榮屬於所有成員航空公司的團隊及聯盟總部每一位同仁，也感謝全球旅客一如既往的支持。

星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室亦於今年十月舉辦的北美區頒獎典禮中，連續第六年榮獲「北美最佳機場貴賓室」殊榮，肯定其在舒適度、設計與貼心服務細節上一致水準。

世界旅遊大獎創辦人Graham E.Cooke表示，星空聯盟榮獲二○二五年「全球最佳航空聯盟」，再次肯定其提供旅客無縫、優質旅程體驗上的專業表現，星空聯盟團隊的專業及努力，亦為產業樹立新的標竿。

星空聯盟除榮獲「全球最佳航空聯盟」外，多家星盟成員航空公司今年也在多個獎項中脫穎而出，包括「全球最佳亞洲航線航空公司」及「全球最佳歐洲航線航空公司」等獎項，凸顯星空聯盟及其成員航空公司在全球旅客服務上的整體實力。星空聯盟現有二十五家成員公司，包括愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、長榮航空、波蘭航空、德國漢莎航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。