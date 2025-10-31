星紐智利啟動綠色經濟協定談判 助力低碳轉型
（中央社記者吳昇鴻新加坡31日專電）新加坡、智利與紐西蘭啟動綠色經濟夥伴關係協定談判，深化3國共同推進綠色經濟領域貿易與投資的承諾。新加坡總理黃循財表示，經濟成長與永續發展相輔相成，透過促進綠色經濟相關商品服務、技術及資金的跨境流動，貿易能助力綠色轉型。
新加坡總理黃循財、智利總統波里奇（Gabriel Boric）、紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，宣布綠色經濟夥伴關係協定（Green Economy Partnership Agreement, GEPA）啟動談判。
聯合早報等媒體報導，去年11月3個國家共同成立「貿易與綠色經濟聯合工作小組」展開協作工作。此次啟動協定談判，標誌著工作小組完成階段性成果，並評估在貿易與綠色經濟各領域相關議題的潛在共同點，提出建立新機制的倡議，以進一步加強在綠色經濟及貿易領域的多邊合作。
黃循財表示，新加坡、智利與紐西蘭在共同推動創新且具前瞻性的協議方面，向來有良好紀錄，GEPA延續這個傳統，不僅為綠色經濟樹立新標準，也為企業與員工創造新的機會，彰顯3國攜手邁向低碳未來的共同決心。
黃循財指出，過去經濟成長與永續發展常被視為互相衝突的議題，但技術突破正在逐步改變這種看法。例如，資金正大量流入低碳與節能解決方案領域，這些方案有望有效減少碳排放。
「這些進展顯示，經濟成長與永續發展其實可以相輔相成」，他說，透過促進綠色經濟相關商品、服務、技術及資金的跨境流動，貿易也能助力彼此共同綠色轉型。
根據新加坡貿工部新聞資料指出，全球貿易格局持續演變，地緣政治發展與氣候承諾正在重塑企業的優先考量，貿易策略與環境目標日益緊密結合，促使企業必須積極因應新規範與市場需求。GEPA的潛在合作領域包括新型環境商品，如永續航空燃料；非實物環境商品，如碳權及再生能源憑證（Renewable Energy Certificates）；以及與貿易相關的氣候行動措施等。（編輯：田瑞華）1141031
