星級主廚打造綠星創意餐點 台灣紅豆祭上菜

以台灣紅豆做主角的「紅豆祭-第一屆台灣思念節」活動，結合各大餐飲通路，各自推出紅豆主題限定款產品來推廣國產雜糧，近日台中TU PANG地坊餐廳綠星主廚張皓福與國立高雄科技大學合作餐會，打造「紅豆創意餐桌」，本土紅豆與法式風味跨域碰撞出驚喜的火花，也讓農糧署推廣國產雜糧的活動罩上一層迷人的異國風情。(見圖)

高科大今(十九)日說明，主廚張皓福長期關注土地、永續、在地食材，是國內少有的綠星主廚，今年獲得綠星殊榮，TU PANG地坊餐廳推出「紅豆創意餐桌」以紅豆入菜，從料理觀點詮釋紅豆在當代料理的樣貌，將紅豆導入法式料理的結構與技法中，打破紅豆與甜點的既定連結，讓紅豆分別在鹹、甜、苦，以及香氣都關鍵風味元素。

張皓福在餐會端出的特色料理包含紅豆蕎麥薄餅、紅豆栗子濃湯，爐烤胭脂鴨胸則搭配紅豆、可可與紅酒調和的特色醬汁；張皓福認為，食材並非只是一種味覺素材，而是承載著時代背景、生活方式，以及人與人之間的記憶連結；料理的意義，不只是呈現風味，而是讓人透過味覺重新理解土地與自身的關係。

高科大水食系教授侯智耀執行農業部農糧署計劃，針對國產紅豆投入創新應用的研發，並結合多元通路、行銷的整合包裝，打造國產雜糧的新市場印象。今年借詩人王維的作品「相思」詩句「紅豆生南國」(原文紅豆實為相思豆)為隱喻符碼，打造國產紅豆的主題行銷「紅豆祭-第一屆台灣思念節」，多款菜品、甜品、加工食品結合品牌與通路串連，打造煥然一新的紅豆節慶氛圍。侯智耀指出，一直到年底，有一連串的線上線下行銷活動，包括中華電信會員通路、無印良品、百年老店陳允寶泉、許家銘糕餅鋪、La Salita小房間餐酒館等，都有期間限定的主題商品及優惠。

此外，高科大水食系也由教授侯智耀率領團隊開發紅豆為主題的多款創新加工食品，包括紅豆湯品、蜜紅豆、餡餅/包子/蛋捲等，另外也有機能性食品例如紅豆天貝、紅豆威士忌、紅豆益生菌。