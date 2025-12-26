星級主廚掌勺烏金料理 茄萣夕陽音樂會12/28興達港登場

暖冬時節正是走訪海線的最佳時刻，高雄市政府觀光局將於12月28日下午1點至7點，在興達港觀光漁市前舉辦「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，結合米其林星級料理、港邊夕陽與音樂演出，邀請民眾走進茄萣，聽歌、賞景、品嘗當令烏魚美味。

↑圖說：冬至前後正是茄萣烏金最佳品嚐時機。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局指出，興達港觀光漁市是北高雄重要的漁貨集散地，鄰近情人碼頭坐擁迷人夕照景致。為持續推廣北高海線觀光，繼「海線潮旅行」後，今年首度選在興達港舉辦烏金主題活動，並鎖定冬至前後烏魚最肥美的時節，邀請連續三年榮獲米其林一星餐廳「HAILI」的康仁維主廚，現場示範創意烏魚料理，展現高雄海味的精緻風貌。

↑圖說：「2025茄萣烏金大賞」12/28登場，30攤海線特色美食，還可以在在觀光漁市購買優質伴手禮。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

活動現場同步集結30攤海線特色美食，並安排實力派歌手接力開唱，包括歌聲神似江蕙的台語歌手陳思安、高雄在地嘻哈歌手方立維，以及曲風多元的林宗興，讓音樂伴隨夕陽餘暉，營造港灣專屬的浪漫氛圍。此外，海洋委員會海洋保育署鯨豚觀察員張景昱也將到場分享茄萣烏金與漁村文化故事，讓民眾在品味美食之餘，更深入認識地方產業與海洋文化。

↑圖說：來茄萣欣賞最浪漫夕陽景致（圖片來源：高雄市觀光局提供）

配合活動，興達港觀光漁市當天推出限量150組烏魚子特賣，並加碼免費發送600份一台斤魚丸，邀請遊客與市民朋友以味蕾感受茄萣最道地的烏金風味與海港魅力，順遊周邊海線景點，帶回優質伴手禮。

觀光局提醒，活動當日興達港觀光漁市北側大發路將實施交通管制，現場規劃接駁車往返「大湖火車站」與會場，建議民眾多加利用大眾運輸或接駁服務，共同實踐低碳旅遊。歲末高雄活動不間斷，邀請民眾走進茄萣，在夕

