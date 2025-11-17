星級製茶廠耀登優質臺灣茗茶

農業部農糧署持續推動「製茶廠環境衛生安全評鑑」，於日昨在臺北南港展覽館舉辦頒獎典禮。共計二百二十九家製茶廠參與評鑑，最終有三十三家五星級、二十五家四星級製茶廠脫穎而出。另有三星級一四二家、二星級二十一家、一星級七家。

農糧署表示，製茶廠環境衛生安全評鑑每兩年舉辦一次，依據「茶園生產與加工衛生安全管理作業」、「加工場所內部環境衛生安全」及「加工場所外部環境衛生安全」三大主軸評分，評鑑內容涵蓋生產紀錄與農藥檢測、作業人員衛生習慣、廠區清潔維護、消防與污染防範等項目。