星級製茶廠閃耀登場 邀您一同為優質臺灣茗茶喝采

黃昭興副署長與五星級製茶廠獲獎者合影。（圖：農糧署提供）

▲黃昭興副署長與五星級製茶廠獲獎者合影。（圖：農糧署提供）

為引導茶產業打造衛生、安全又具競爭力的製茶環境，農業部農糧署今年度持續推動「製茶廠環境衛生安全評鑑」，並於15日在臺北南港展覽館1館1樓舉辦頒獎典禮。本屆共有229家製茶廠參與評鑑，最終有33家五星級、25家四星級製茶廠脫穎而出，以嚴謹的茶菁原料控管及衛生安全管理榮獲肯定。現場同時展售多家星級製茶廠優質茶品，讓民眾一同品茗獲獎的星級好茶。

農糧署指出，製茶廠環境衛生安全評鑑自101年推動以來，每兩年舉辦一次，依據「茶園生產與加工衛生安全管理作業」、「加工場所內部環境衛生安全」及「加工場所外部環境衛生安全」三大主軸進行評分，評鑑內容涵蓋生產紀錄與農藥檢測、作業人員衛生習慣、廠區清潔維護、消防與污染防範等項目。評核作業由縣市政府先進行初評，再由該署邀集茶業、食品加工及衛生安全等領域專家組成複評小組實地走訪，透過嚴謹的評鑑機制層層把關，最終授予星級榮譽。藉此鼓勵業者持續提升製茶衛生與品質管理水準，強化自主管理機制，並塑造「臺灣名茶」高品質、安全、衛生的優質品牌形象，提升國際市場競爭力。

廣告 廣告

此次評鑑結果除五星級與四星級製茶廠外，另有三星級142家、二星級21家、一星級7家。各茶區製茶廠均努力不懈，致力落實製茶環境衛生與安全管理，不僅保持自身星級殊榮，其中如新北市坪林區文平製茶所、南投縣魚池鄉鄭川紅茶廠、竹山鎮榮芳製茶廠，以及嘉義縣梅山鄉的高太製茶廠等，更是持續精進，皆首次榮升五星級，顯示我國製茶廠整體衛生安全水準正穩定提升。農糧署表示，未來將持續辦理評鑑引導產業重視原料管理及場域安全衛生，打造國人安心信賴的臺灣好茶品牌。

此次頒獎典禮於「2025臺灣國際茶業博覽會」展期間(11月14日至17日)舉行，除公開表揚得獎製茶廠外，亦有多家星級製茶廠現場展售優質茶品，農糧署邀請所有消費者前來共襄盛舉，一同品茗星級臺灣好茶。