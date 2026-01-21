星級飯店也中鏢！業內人點名「3樣東西」超髒 釣出一票房務點頭：都自己帶

許多人入住星級飯店時，對房間清潔度抱有高度信任，但一名曾在中部星級連鎖飯店擔任房務實習生的男網友卻指出，實際情況未必如外界想像乾淨。他分享實習半年所見，直言部分客房僅是「看起來整齊」，實際上有些東西超髒，像是杯子、熱水壺、毛巾。此篇文章也釣出不少過來人直呼「做7年的房務完全認同」、「做過房務就知道飯店有多髒」。

該名實習生在Dcard以「原來有些飯店真的很髒」為題表示，新人訓練時學到的是完整的標準整房流程，整理一間房需40至50分鐘，但實務上多數同事僅花20至30分鐘便完成。他進一步透露，為了節省時間，不少人會簡化清潔步驟，例如杯子與熱水壺只用清水沖洗或抹布擦拭，馬桶與浴缸也僅清潔表面即可，與訓練中需使用清潔劑與刷洗的方式有所差異。

他也提到，實際整理過程中曾發現水杯殘留牙膏或飲料氣味，保潔墊上出現血漬、不明液體顏色與毛髮，甚至有人會使用客人用過的毛巾擦拭整個房間，包括馬桶、水杯與地板，因此他自己出去玩都不敢用水杯，浴缸也會先用熱水過一遍才敢泡。

該名網友指出，房務人員每天需整理約12間客房，若遇到房客晚退或房間凌亂，整理時間被壓縮，進度落後還可能遭到催促，晚下班也不一定有加班費。他強調，並非每位房務人員都如此，仍有少數人會確實依照標準流程清潔，也提醒外界他的經驗不代表所有飯店，有些飯店還是超乾淨又衛生的。

文章一出馬上釣出過來人留言，「做7年的房務完全認同，去外面住，我是覺得不敢用他們的毛巾的」、「千萬別用真的，飯店的熱水壺比馬桶還髒，絕對不會想知道我曾經在裡面看到什麼」、「做過房務就知道飯店有多髒，之前看過用菜瓜布刷洗手台刷完接著刷杯子」、「你以為床單，被套，枕套就是全新乾淨的嗎？」。

但也有人認為，「做過房務，現在出去住飯店我還是會用毛巾欸，雖然真的會擦地板，但是用完會送廠商消毒清洗」、「上個月去星級飯店試做房務，30分內整理完退房真的超難」、「去買美容毛巾，可以當大毛小毛擦臉巾」。

