星級飯店也難逃！房務點名3物品超髒 一票同業點頭

一名自稱曾在星級飯店實習的男子，飯店客房並非外界想像乾淨，雖然看起來整齊，但杯子、熱水壺，甚至毛巾等物品，易藏污納垢，他的經驗引來不少自稱房務同業的網友點頭，紛紛留言「做過房務就知道有多糟」。

原PO近日於Dcard發文指出，實習期間所學的流程規定，整理一間房需40至50分鐘，但實務上多數同事僅花20至30分鐘就完成。他透露，有些人為節省時間，會簡化清潔步驟，如杯子與熱水壺只用清水沖洗或抹布擦拭，馬桶和浴缸也僅清理表面，沒使用清潔劑和刷具徹底清洗。

原PO說，整理時曾發現水杯殘留牙膏或飲料氣味、保潔墊有血漬或不明液體及毛髮，甚至有人會用客人用過的毛巾擦拭房間各處，包括馬桶、水杯與地板，因此他外出旅遊時，都會先用熱水沖洗浴缸，再次清潔水杯，才敢使用。

原PO指出，每天需整理約12間客房，若房間凌亂或旅客延遲退房，整理時間會被壓縮，他強調，仍有少數房務人員會完整按照標準流程清潔，自己的經驗不代表所有飯店。

文章一出，釣出大批自稱房務的網友留言，「做7年的房務完全認同，去外面住，我不敢用毛巾」、「千萬別用！真的，飯店的熱水壺比馬桶還髒」、「做過房務就知道飯店有多髒，看過用菜瓜布刷洗手台，刷完接著刷杯子」、「你以為床單、被套、枕套是全新乾淨的嗎？」

