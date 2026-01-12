星耀推永續社區 百場公益串起偏鄉最美風景

▲星耀開創跨域協作模式，年度開辦38場生態觀察實作。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 星耀長期投入永續行動，秉持「讓能源觸手可得」的初心，不僅深耕多元能源領域，更將企業責任轉化為實質的社會關懷。從偏鄉校園助學、科學研究支持、在地藝文傳承到全面推行永續社區，星耀持續以行動實踐公益藍圖，2025年累計完成103場社區公益活動，為台灣社會注入穩定而溫暖的正向力量。

65場社區共學行動 38場生態觀察實作 陪伴300偏鄉孩童築夢

台灣於 2025 年正式邁入「超高齡社會」，65 歲以上老年人口比率已突破 20%，同時新生兒人數持續下降，社會面臨嚴峻的「世代負擔」。面對少子化與高齡化的雙重挑戰，對社區支持系統帶來長期考驗。因應社會結構轉變，星耀精準對接在地需求，於雲林、屏東及花蓮等縣市推動樂齡課程、教育培力計畫與生態友善行動，深化社區照顧網絡。

廣告 廣告

▲星耀精準對接高齡社區需求，開辦涵蓋知識健康講座、律動健身、休閒手作等。（圖／業者提供）

計畫涵蓋科學探索、知識健康講座、律動健身、休閒手作及多元才藝學習，2025 年全台共開辦 65 場社區課程、38場生態觀察實作活動，並成功陪伴300 位偏鄉學童發展學習志向。透過長期陪伴與教育資源挹注，星耀不僅提升社區居民的生活品質，也讓希望在各地逐步萌芽。

▲星耀年度開辦103場公益行動，成功陪伴300為偏鄉學童發展學習志向。（圖／業者提供）

守護老幼 公益計畫深度扎根

星耀秉持「讓能源與土地共生，讓社區因永續而美好」的初衷，成立「永續服務隊」號召員工投入社區服務，並提供完善的服務時數與資源支持做為強力後盾。同時，亦積極開啟跨域協作模式，串聯大專院校、環保團體與學術單位，透過多方協力擴大公益影響力，讓同仁在實際參與中形成正向正向循環。

▲星耀守護老幼，號召員工投入社區服務，打造正向循環。（圖／業者提供）

董事長林恬宇表示，在追求企業成長與產業影響力的同時，星耀始終將公益與環境視為重要核心價值。服務對象以社區為本，不僅涵蓋長者與孩童，也延伸至第一線警察與消防人員，透過實質的物資與裝備支援，縮短世代與角色之間的距離，串連在地與產業力量，共同推動社會有感的永續改變。

▲星耀串聯大專院校、環團與學術單位，開創跨域協作模式，持續擴大公益影響力。（圖／業者提供）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國農民退休金繳費「1年近5萬」引反彈！媒體曝繳不起關鍵

抖音遇真愛？屏東7旬嬤熱戀假台商急匯8萬 警1句讓粉紅泡泡幻滅

S.H.E成名最早是她！Hebe長期失眠爆壓力 被催生自嘲高齡產婦