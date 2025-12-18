星聚羅東跨年韓星助陣 煙火與抽獎嗨翻跨年夜

羅東鎮公所祭出韓星金琳等大卡司歌手搶跨年人潮。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

羅東跨今年跨晚會卡司出爐，會場在羅東中山公園廣場演出時間從九點開始，今年以「星聚羅東 Here We Go！」為主題，集結九組歌手與樂團輪番開唱，並規劃一百八十秒跨年煙火秀，搭配豐富互動活動與超夯3C抽獎，號召民眾齊聚羅東迎接閃耀新年。

本屆卡司橫跨搖滾、創作、潮流到韓流，包括實力歌手林曉培，最受矚目的是南韓 OUBA MUSIC 旗下人氣藝人金琳，以及唱跳實力新星拿巴林炫佑，為跨年夜注入國際級亮點。本土陣容同樣堅強，壓軸邀請睽違舞台的搖滾女王林曉培，以經典嗓音陪伴民眾倒數；另有 BCRUSH、LCY呂植宇、歐比王x神棍樂團、郭家瑋、許凱皓與李芷婷接力演出，嗨唱跨夜不間斷。

十八宣傳活動中，金琳與拿巴親自到場暖身演出，溫柔歌聲與動感舞步炒熱現場氣氛，也象徵跨年能量正式啟動。跨年倒數後，將施放一百八十秒絢麗煙火，結合舞台燈光與音樂節奏，點亮羅東夜空，打造視聽雙重饗宴。

現場規劃「打卡送閃光棒」等互動活動，並以身分證字號尾數抽獎，送出蘋果手機一台及平板二台，中獎者須本人在場領獎。鎮長吳秋齡表示，期盼以多元音樂、國際卡司與好禮，打造最亮眼的羅東跨年夜。活動期間周邊道路將實施交通管制，詳情可至羅東鎮觀光發展所粉絲專頁查詢。