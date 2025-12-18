星聚羅東 打造最亮眼跨年夜

宜蘭縣羅東跨年晚會十二月卅一日晚上九點在羅東中山公園廣場登場，今年以主題「星聚羅東Here We Go!」打造最亮眼的跨年夜。羅東鎮長吳秋齡宣布加碼抽iPhone 17等你一起來。（羅東鎮公所提供）

宜蘭縣二○二六羅東跨年晚會將於十二月三十一日星期三晚上九點在羅東中山公園廣場正式登場，今年以主題「星聚羅東Here We Go!」打造最亮眼的跨年夜。晚會集結九組歌手樂團、一八0秒跨年煙火秀，並推出身分證字號尾數抽獎活動，讓民眾有機會將iPhone 17與iPad等超人氣3C大獎帶回家，驚喜抽獎與跨年煙火秀，一起迎向充滿希望與光芒的二○二六年。羅東鎮公所於昨（十八）日舉辦暖場，羅東鎮長吳秋齡出席，特別邀請金琳與拿巴-林炫佑親臨現場演出，以溫柔嗓音與唱跳魅力提前為活動暖身，現場氣氛熱烈，亦象徵「星聚羅東」的跨年能量正式點亮。羅東鎮長吳秋齡表示：我們希望打造最亮眼、多元文化的跨年夜，今年更加碼抽iPhone 17一台與iPad二台，這麼精采好康的跨年夜在羅東，你還在等什麼！歡迎來羅東跨年喔！

今年晚會卡司從搖滾、創作、韓流到潮流團體，橫跨多種曲風，帶來精彩不間斷的跨夜演出。壓軸邀請到睽違舞台的搖滾女王林曉培，以經典嗓音陪伴民眾倒數迎新；來自南韓OUBA MUSIC的兩位人氣藝人也將首次登上羅東跨年舞台，包括以溫柔嗓音聞名的療癒系女聲金琳，以及以唱跳實力受到矚目ㄒ的新星拿巴-林炫佑。此外，還有潮流混聲團體BCRUSH、創作精靈LCY呂植宇、乩童搖滾教主歐比王×神棍樂團、創作才子郭家瑋、唱跳魅力王子許凱皓，以及人氣女聲李芷婷。多組卡司將於跨年夜接力登台，陪伴觀眾一路嗨到二○二六年。

為讓跨年夜更具儀式感，今年跨年倒數後將施放一八○秒絢麗煙火秀，以璀璨光束照亮羅東夜空。煙火將搭配舞台燈光與音樂節奏，以視覺與聽覺雙重效果打造羅東最具代表性的跨年時刻。

跨年活動也推出吸引民眾參與的互動環節，於現場推出「打卡送閃光棒」活動，與民眾一起點亮跨年夜空。民眾只要在晚會現場與主視覺或形象牆合照、上傳Facebook／IG並標註指定標籤即可至服務台兌換演唱會用LED閃光棒乙支共三百支、送完為止。此外，在抽獎活動上採用身分證字號尾數抽獎方式，獎項包含iPhone 17（256G）一台與iPad（128G）二台。中獎者需本人在場並於舞台區出示證件領獎，為跨年夜增添更多驚喜期待。更多活動資訊、卡司演出資訊與交通公告等，可至羅東鎮觀光發展所粉絲專頁查詢（www.facebook.com/HelloLuodong）

交管事項公布:跨年晚會活動期間，因應活動現場周邊道路將湧入大量人潮、車潮，為避免活動期間車流匯集，造成交通壅塞情形，且維護參與活動的民眾及用路人之安全，規劃實施交通管制措施。活動時間地點：於一一四年十二月三十日一日廿一時至一一五年一月一日凌晨零時二十分於羅東中山公園廣場辦理。

交通疏導管制時段：一一四年十二月卅一日下午十八時至一一四年十二月卅一日下午廿時卅分進行交通疏導，一一四年十二月卅一日廿時卅分至一一五年一月一日凌晨二時全面進行封路管制，管制路段如下：興東路段（公正路口至中山路口）。民權路段（興東路口至中華路口）。民生路段（興東路口至中華路口）。中華路段（公正路口至中山路口）由北北往南單向通行，四輪含以上車輛行駛至民生路口強制右轉駛離。羅東鎮立體停車場及公所前平面停車場當日下午十八時起至一一五年一月一日凌晨二時止，車輛只出不進；公所廣庭停車場當日下午十八時起至一一五年一月一日凌晨二時止，車輛只出不進，敬請配合。