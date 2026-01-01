《星聚羅東 Here We Go!》2026羅東跨年晚會加碼抽iPhone 17 ~現場嗨到爆!

宜蘭縣羅東跨年晚會「星聚羅東 Here We Go!」，羅東鎮長吳秋齡、代理縣長林茂盛共同出席。（羅東鎮公所提供）

宜蘭縣二O二六羅東跨年晚會於十二月三十一日星期三晚上九點在羅東中山公園廣場正式登場，今年以主題「星聚羅東 Here We Go!」打造最亮眼的跨年夜。晚會集結九組歌手樂團、一八0秒跨年煙火秀，並推抽獎活動，讓民眾有機會將iPhone 17與iPad等超人氣3C大獎帶回家，驚喜抽獎與跨年煙火秀，現場民眾超熱情，一起迎向充滿希望與光芒的二O二六年。羅東鎮長吳秋齡、代理縣長林茂盛、林姿妙縣長、縣議會議長張勝德共同出席。

羅東跨年晚會卡司從搖滾、創作、韓流到潮流團體，橫跨多種曲風，帶來精彩不間斷的跨夜演出。壓軸邀請到睽違舞台的搖滾女王林曉培，以經典嗓音陪伴民眾倒數迎新；來自南韓 OUBA MUSIC 的兩位人氣藝人也將首次登上羅東跨年舞台，包括以溫柔嗓音聞名的療癒系女聲金琳，以及以唱跳實力受到矚目的新星拿巴（林炫佑）。此外，還有潮流混聲團體 B CRUSH、創作精靈 LCY 呂植宇、乩童搖滾教主 歐比王 × 神棍樂團、創作才子 郭家瑋、唱跳魅力王子 許凱皓，以及人氣女聲 李芷婷。多組卡司將於跨年夜接力登台，陪伴觀眾一路嗨到二O二六年。

現場活動也推出吸引民眾參與的互動環節，於現場推出活動，與民眾一起點亮跨年夜空。民眾只要在晚會現場與主視覺或形象牆合照、上傳 Facebook／IG 並標註指定標籤即可至服務台兌換演唱會用 LED 閃光棒乙支，共三00支、送完為止。此外，在抽獎活動上採用身分證字號尾數抽獎方式，獎項包含iPhone 17（256G）1 台與iPad（128G）二台，為跨年夜增添更多驚喜期待。無法到場的民眾也可線上感受到現場熱情氣氛，可由「羅東鎮觀光發展所臉書」直播、「宜蘭有線Youtube」直播、宜蘭有線地方頻道03台直播，選擇多種一同參與璀璨的二O二六跨年晚會。

為讓跨年夜更具儀式感，跨年倒數後施放一八0秒絢麗煙火秀，以璀璨光束照亮羅東夜空。煙火將搭配舞台燈光與音樂節奏，以視覺與聽覺雙重效果打造羅東最具代表性的跨年時刻。可至羅東鎮觀光發展所粉絲專頁查詢（www.facebook.com/HelloLuodong）。