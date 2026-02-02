星航空峰會登場 ICAO主席：技術中立保障飛安

（中央社記者吳昇鴻新加坡2日專電）新加坡樟宜航空峰會本週登場，國際民航組織（ICAO）新任理事會主席大沼俊之發表就任以來首場國際演說。他今天在座談時表示，地緣政治或地緣問題應在技術考量框架下被評估，「技術中立對保障安全至關重要，是組織使命核心」。

新加坡航展本週展開，樟宜航空峰會（Changi Aviation Summit）系列論壇同步舉行，中央社等國際媒體受邀參與。國際民航組織（ICAO）理事會主席大沼俊之（Toshiyuki Onuma）出席。根據ICAO官網，大沼俊之於2025年11月26日當選、自今年1月起任期3年。

大沼俊之在座談時被問及如何應對地緣政治干預，他回應，這始終是一個有挑戰議題，但只要保持技術上的中立，他認為「（相關）議題仍可得到妥善維護，技術中立對保障安全至關重要，是組織使命核心」，基於ICAO章程與基本原則，地緣政治或地緣問題應該在技術考量的框架下被評估。

主管能源與科技事務的新加坡人力部長陳詩龍今天在濱海灣金沙會展中心舉辦的首屆太空高峰會（Space Summit 2026）上，宣布新加坡政府將自4月起成立新加坡國家太空署（National Space Agency of Singapore，NSAS）。NSAS將隸屬於貿易與工業部（MTI）、負責主導國家太空發展藍圖。

根據貿工部資料，新加坡國家太空署「目標成為全球太空生態系中具公信力的貢獻者」。新加坡與多個國際太空機構建立合作關係，包括歐洲太空總署、印度國家太空推廣與授權中心（IN-SPACe）、阿拉伯聯合大公國太空署，以及泰國地理資訊與太空科技發展局。

太空署工作業務除既有的強化研發生態系、發展太空產業及推動國際合作外，也將發展與營運國家級太

空能力，並制定相關法規。

陳詩龍指出，新加坡太空產業生態系持續發展，目前約有70家太空相關企業，聘用約2000名專業人員，業務涵蓋從太空零組件的設計與製造，到提供衛星相關服務等多元領域。

新加坡交通部代理部長蕭振祥表示，新加坡是個小型城邦國家、人口約600萬人，航空樞紐的角色對新加坡的生存至關重要，「能否在全球經濟中發揮影響力，取決於我們與世界的連結」；目前新加坡已與全球超過170個城市建立航線連結，未來目標則是將新加坡的航線拓展至超過200個城市。（編輯：韋樞）1150202