星艦爆炸暴露飛安風險 FAA文件揭客機一度陷險境

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）太空探索科技公司（SpaceX）一枚實驗性火箭今年1月在發射數分鐘後爆炸解體，導致一架民航客機必須在穿越可能存在火箭碎片的空域，與承擔燃油不足風險之間做出抉擇。

「華爾街日報」報導，一架捷藍航空（JetBlue）客機在飛往波多黎各（Puerto Rico）途中，接獲空中交通管制人員警告即將進入危險空域，繼續飛行只能自行承擔風險，客機一度在空中盤旋等待。

另一架伊比利亞航空（Iberia）客機和一架私人飛機也陷入類似困境，且因燃油告急，被迫穿越臨時禁飛區。

華爾街日報檢視的美國聯邦航空總署（FAA）文件顯示，SpaceX巨型火箭「星艦」（Starship）1月16日發射後爆炸解體，對空中飛機構成的風險比公開披露的情況更為嚴重。

文件指出，星艦爆炸解體後，大量燃燒碎片落在加勒比海部分地區，時間長達約50分鐘。

飛行中的飛機若被殘骸擊中，機身可能嚴重受損甚至墜毀。紀錄顯示，這3架飛機共搭載約450人，最終皆安全降落，但此次事件已暴露出潛在風險。

根據FAA文件，空中交管人員在爆炸發生後採取緊急行動，引導飛機遠離碎片區域，這不僅增加他們原有的工作量，且引發了「潛在的極端安全風險」。

報告顯示，爆炸發生後，一些行經加勒比海地區的機師與乘客分別在駕駛艙和客艙中，目睹熾熱殘骸如雨點般落下的景象。

當時搭乘達美航空（Delta Air Lines）從巴貝多（Barbados）飛往亞特蘭大（Atlanta）的柏瑞希（Bob Beresh）說，「真的很震撼」，他事後也不禁思考，「如果我們離得更近，會發生什麼事？」

FAA報告指出，爆炸發生後，至少有兩架飛機飛行距離過近，需要管制人員介入以避免碰撞。

此外，文件還顯示，SpaceX並未立即透過官方熱線向FAA通報爆炸事件。在星艦停止提供試飛數據4分鐘、禁飛區隨即啟動後，SpaceX才向FAA通報星艦正在解體，當時已過了15分鐘。

文件指出，邁阿密管制人員最初是從看到爆炸碎片的機師口中得知爆炸消息，其他FAA官員則是透過內部聊天系統得知此事。

對於華爾街日報的報導，SpaceX在社群平台X發文回應稱，報導具誤導性，且資訊並不完整，並強調在每一次飛行測試中，公眾安全始終是其首要考量。

然而，星艦爆炸事件令航空業者與美國政府官員感到憂心，不只因火箭爆炸為空中交通帶來影響，也因未來太空活動勢必會日益增加。

隨著火箭發射頻率升高，太空碎片可能為航空安全帶來更大風險。研發新型火箭往往伴隨風險，測試階段時而面臨失敗，甚至發生爆炸。

美國民航駕駛員協會（Air Line Pilots Association）主席安波西（Jason Ambrosi）呼籲太空業者與民航單位加強溝通，以便在火箭發射期間做好充分準備，包括增加燃油裝載量、尋找替代航線或延後起飛等。

他說：「不該在這種情況發生時，讓我們措手不及。」（編譯：劉文瑜）1141222