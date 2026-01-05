星誠細胞生醫完成新加坡關鍵布局 擴大亞洲市場發展動能

攜手三間新加坡生技公司建構全球化製程體系

(左起) 星誠細胞生醫策略長周聖燁、總經理郭怡如，與新加坡AuctuCel共同創辦人暨執行長Dr. Fhu Chee Wai 及共同創辦人暨首席科學顧問 Dr. Zach Pang完成MOU簽署，強化細胞培養與製程優化合作。圖/星誠細胞生醫提供

星誠細胞生醫自成立以來，即以細胞製劑配方設計作為公司研發與產品策略的核心，聚焦生物藥技術與產品開發，致力於建構可長期支撐細胞治療與再生醫學發展的核心研發能力。隨著全球超預防醫學製劑產業快速成長，市場與資本對生技公司的評估重點，亦逐步從研發成果，延伸至是否具備穩定放大、品質一致、以及能與國際產業標準接軌的整體能力。

在此產業趨勢與市場期待下，星誠近期完成新加坡關鍵布局，並與三間新加坡生技公司完成合作備忘錄（MOU）簽署，合作範疇涵蓋細胞培養條件優化、製程分析與品質評估等關鍵環節。星誠細胞生醫董事長王俊翔表示: 「相關布局反映公司對長期經營方向的清楚判斷，透過與新加坡生技團隊的策略性合作，星誠正逐步建構一套可被產業與資本市場理解與信任的營運架構。」

以新加坡為關鍵樞紐 建構核心研發成果的全球化製程架構

新加坡長期被視為亞洲生醫研發與投資的重要據點，具備成熟的研發體系、完善的產業政策，以及高度國際化的市場連結。對於以國際市場為發展目標的再生醫學公司而言，新加坡不僅是研發資源匯聚的重要場域，也成為串聯亞洲生醫供應鏈與全球市場的重要樞紐。

廣告 廣告

星誠細胞生醫研發技術長余祥博士指出，此次合作的三家新加坡生技公司，皆深度參與國際生醫創新體系，並在各自專精領域中占有關鍵技術與產業位置。透過製程體系升級，星誠與新加坡團隊形成策略性連結，導入其於生物製造關鍵環節所累積的產業化實務經驗，使既有研發成果能在更成熟的製程邏輯中持續推進，提升規模化生產與跨市場應用的可行性。

上游培養優化 奠定量產穩定基礎

在上游細胞培養與材料生成環節，星誠與新加坡AuctuCel展開製程優化層面的策略性連結。AuctuCel為新加坡在地生技新創團隊，其核心研發背景與新加坡A*STAR（科技研究局）生醫製程研究布局高度對齊，專注於培養系統與培養條件的最佳化，代表新加坡在生醫製造上游培養端的重要產業化能量。

余祥博士指出，透過與AuctuCel在製程層面的技術整合，星誠得以為核心研發成果建立更穩定的培養條件。優化系統與關鍵參數設定，使製程在放大過程中維持品質一致性，支撐後續量產規劃。相關技術源自國內醫學中心的技術移轉成果，此次精進則是在既有研發基礎上持續深化。

(左起) 星誠細胞生醫策略長周聖燁、總經理郭怡如，與新加坡BCI共同創辦人暨執行長Chervee Ho及產品經理Sze Yi Lau 完成MOU簽署，深化製程分析與品質回饋合作。圖/ 星誠細胞生醫提供

中游分析與品質回饋 提升製程可預測性

在製程分析與品質評估方面，星誠導入新加坡BioChromatographix International（BCI）的專業分析平台。BCI以新加坡為基地，聚焦生物製程下游的分離純化與分析技術，其平台定位對接國際生物製造需求，屬於生物製造供應鏈中具關鍵價值的基礎設施型公司。

余祥博士表示，透過BCI的分析機制，星誠得以在製程早期即掌握關鍵品質趨勢，提升對細胞配方設計表現的判讀能力，使整體製程具備更高的可預測性與可控性。相關分析結果亦回饋至供應鏈端，作為自動化製程持續優化的重要依據。

(左起) 星誠細胞生醫總經理郭怡如，與新加坡Acoerela共同創辦人暨執行長BAY SIE LIM博士完成MOU簽署，攜手完善品質評估與分析架構。 圖/ 星誠細胞生醫提供

下游品質評估體系建構 支撐長期發展與市場信任

在品質與檢測層面，星誠將新加坡Acoerela納入品質評估體系的關鍵技術來源。Acoerela為新加坡大學研發體系的新創公司，專注於高精準度分析與標記技術，其技術應用對接國際生醫製造與品質管理需求，在生物製造品質驗證體系中具重要戰略價值。

Acoerela所建構的特殊品質評估機制，不僅有助於提升細胞設計研發數據的可重現性與可驗證性，其產出的檢驗數據在市場上亦具高度鑑別性，能為產品提供更具公信力的品質佐證，進一步為星誠拓展高階應用與國際市場，建立穩定且具說服力的產品信任基礎。

研發成果落地 國際布局具體成形

新加坡布局的完成，標誌著星誠已將培養條件、製程分析與品質驗證等關鍵支撐環節，整合為一套可對接國際標準的研發與製造體系，為核心研發成果持續推進創造更大的發展條件。與此同時，星誠於台灣雙和醫院推動之臨床藥劑，針對乾淨傷口修復的第二期臨床試驗亦即將完成，顯示公司研發成果已同步邁入具體臨床驗證階段。

展望未來，星誠將持續以細胞製劑研發與配方設計為核心，結合製程與品質的完整建構，讓新加坡成為支撐成果邁向國際市場的重要架構，逐步累積可被市場驗證的國際競爭力。