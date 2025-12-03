星談心／曾受怪力亂神影響 黃小柔童年被貼「相欠債」標籤陷憂鬱
藝人黃小柔首度挑戰小說創作，推出作品《黑色福音》，以神鬼、善惡與人性為題材，帶讀者走入驚悚又貼近現實的故事世界。她自小體質敏感，加上阿嬤是靈媒，讓她從小就接觸各種靈異與人情世故，直言：「人比鬼可怕。」身為三寶媽的她，生活中也非常注重孩子教育，甚至制定了「四大家規」。
黃小柔過去寫過許多愛情相關的書籍，小說還是頭一遭，黃小柔笑說自己「就是喜歡挑戰困難的路」。她起初只是和經紀人討論「今年想做一件有代表性的作品」，被建議寫愛情類型，但她自嘲：「再寫愛情沒人鳥。」直到某天與牧師聊天時被鼓勵：「為什麼不寫驚悚小說？我很看好你耶！」於是她在導完短影音後正式動筆。創作過程中，她也得到家人的實際支持，封面圖是她和大兒子共同創作，老公王睿與小兒子則是參與插畫。
黃小柔坦言，阿嬤是靈媒，她從小就被帶去各種宗教場所，「有些宗教是勸人向善，但有些真的只是圖利，甚至還發生一些社會上恐怖的事情。」她也表明自己不接受「拜真人」的宗教，感嘆：「我從小就覺得很噁心，但大人帶你去也沒辦法。」加上她曾因怪力亂神被貼上「相欠債」等標籤，導致童年活得不快樂，甚至陷入憂鬱。「我就覺得這輩子好不起來，算命都這樣講，比如說感情運就沒有事業運好，這都是我小時候很厭倦的。」這段經歷也讓她想透過故事討論社會邊緣與人性現象。
身為三寶媽，黃小柔十分關心孩子們的成長，也慶幸自己與老公花了許多時間陪伴小孩，「直到三個都上國小，我才全力做自己想做的事。」她觀察身邊許多社會事件、犯罪與悲劇，「絕不是第一次，也不是最後一次」，更讓她堅定教育的重要性。她開始教導大兒子兩性相處的界線，「我會用女性觀點提醒他：第一，不要傷害人；第二，相機不要亂拍；第三，遇到大事第一時間要跟爸媽討論，不要把事情弄更大。」
她也分享家中「四大家規」，除了不能說謊、不能沒家教、看到人要打招呼、不能撒野。黃小柔強調誠實最重要，「講實話我都能原諒，但說謊就是加成懲罰。」她認為孩子的習慣六歲前就會定型，因此需要花更多心力教導，「基本上他就不會有太多謊言，這要從小教。」
