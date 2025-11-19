星談心／自願休學讓媽媽愧疚 賴佩霞淚崩：她沒有耽誤我
62歲的賴佩霞出道多年，將在11月30日舉辦首場個人音樂會，除了歌手，賴佩霞也身兼演員、心靈講師、大學教師等身分，上進的她花了15年的時間完成碩博士學位。其實讀書這件事一直是賴佩霞的心結，因為已經過世的媽媽認為是自己經濟不穩定，導致女兒無法繼續完成學業，談到這件事她忍不住落淚，表示：「雖然媽媽不在了，但我要讓我媽知道，她沒有耽誤我。」
在單親家庭長大的賴佩霞與媽媽相依為命，當時媽媽加入了互助會，結果被倒會損失很多錢，「晚上我聽到媽媽在被窩裡面哭，其實我書讀得很好，但是我跟我媽講要休學。」這件事一直讓媽媽耿耿於懷，不過賴佩霞從沒怪過媽媽，「每個人心裡面都有些童年時的心結，我用自己的方式把那些結打開，原來這是一股這麼大的推力，當我快熬不過去時，就想說只一步一步走，我就會走到。」幸運的是老公也一直在身旁陪伴她，成為她很大的動力。
賴佩霞從小愛音樂，並稱音樂是她的第一語言，「我是單親媽媽帶大的，自閉又內向，不太說話，但我唱很多歌，在情感抒發上，音樂是我的啟蒙。」前陣子50年前的小學同學還提醒她，當年她信誓旦旦地說要用本名出道唱歌，雖然本人完全不記得這件事，不過她也真的達到目標，暫停學業後到餐廳彈鋼琴唱歌，接著自然而然就走上歌手之路。
出道後賴佩霞的人生看見了截然不同的風景，除了忙碌的行程外，最讓她印象深刻的，就是跟著孫越跑遍全台的監所，與犯了錯的年輕人互動，「那對我來說是另一個世界，很多坐在眼前的人清清秀秀的，會覺得他怎麼可能犯罪？這讓我想要更深入了解心理學。」當時才20多歲的賴佩霞被演藝圈好友當成異類，豬哥亮更直接說：「賴佩霞妳神經病，妳正是紅的時候，跑到監獄去幹嘛？」不過她就是想利用公眾人物的身分，帶給誤入歧途的孩子們一些影響力。
如果說到監獄活動是讓賴佩霞對心理學感興趣，當媽媽就是她堅定往心理學發展的主因，小時候媽媽會把所有情緒都往她身上放，讓她喘不過氣，「我應該是跟媽媽最親的，為什麼我總對她有種抗拒？不希望我跟孩子是這樣的，想要用不一樣的方式來對待我的孩子，那一定得學啊，所以就投入心理學。」
生了孩子後賴佩霞淡出演藝圈，因為她希望有足夠的時間陪伴孩子，但離婚後經濟重擔讓她不得不繼續工作，雖然有請移工照顧兩個小孩，不過她還是想要陪在孩子身邊，便主持了《親親寶貝》，節目氛圍很適合讓她帶著孩子上工。直到遇見現在的老公，賴佩霞才又有時間把重心放在家庭，並將自己的學業補齊。
孩子長大後賴佩霞也完成了學業，終於有時間能重返演藝圈，今年初「民歌50」小巨蛋演唱會時，賴佩霞也登台演出，笑說：「很久沒有在這樣的場合唱歌，很多人都忘了我是歌手。」剛好她遇見了認識多年的朋友，對方鼓勵她舉辦個人演唱會，「我這個人就是很容易被鼓勵，只要有緣、有人覺得我可以，我的可能性就很大。」那位朋友也成為她現在的經紀人，而老公同樣支持她開唱，時常給予鼓勵，讓她更有信心。
此次音樂會名稱為「總會有個人」，賴佩霞認為生命中「總會有個人」推著自己前進，「經紀人出現了，沒有他就不會有演唱會，民歌50也是緣分，一連串的機緣連結起來，其實我們 比自己想得幸運多了。」至於之後會不會推出新的音樂作品？賴佩霞表示自己不是擅長計畫的人，比較活在當下，盡量把眼前的事情做到問心無愧，其他事情就靠緣分，並笑說：「說不定下一步就是哪部電影來找我唱歌！」
