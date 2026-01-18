星象指路 海大社團走讀舊城街區

海大天文社與基隆在地導覽團隊「雨都漫步」合作，舉辦「星象指路．基隆夜行」走讀活動。（國立台灣海洋大學提供）

記者楊耀華∕基隆報導

國立台灣海洋大學天文社與基隆在地導覽團隊「雨都漫步」合作，舉辦「星象指路．基隆夜行」走讀活動，結合天文知識、廟宇文化與基隆港都歷史，透過跨領域的轉譯，帶領青年在港都巷弄中，從不同視角、重新解讀基隆舊城街區的風景。

走讀路線從海港大樓出發，途經海洋廣場、城隍廟、慶安宮、初見咖啡，最終於至善大樓頂樓進行星空觀測，透過天文專家歐柏昇與曾美茵的指導，海大天文社將基隆文史脈絡與星空系統進行跨領域轉譯；天文社幹部陳宥瑄、王以真同學在慶安宮現場分別介紹太歲、北斗、南斗、文昌與魁星等神祇與天文對應，讓參與者看見廟宇文化中存在的星象系統與宇宙觀，也展現出學子在文化詮釋、知識轉譯與導覽能力上的成長。

雨都漫步則從在地導覽的角度注入深厚的文史底蘊，串接港都歷史、舊城街區與信仰文化，補充青年不熟悉的城市脈絡，使夜空與街景得以相互對話，走讀過程也讓參與者理解夜空觀測並非離地的天文知識，而與地方生活、民俗信仰與港都記憶連結密切。

海大人文創新與社會實踐計畫團隊強調，此次活動不僅開發基隆舊城的夜間觀光資源，也回應計畫中「從斷裂到連帶」的核心理念，促使不同背景的青年能透過城市現場認識基隆，並讓團隊在過程中累積跨領域合作能力；海大天文社表示，未來將持續開發結合天文、文化與城市特色的觀察行程。透過透過跨域行動與地方合作，吸引更多青年走進基隆，用不同的高度與深度，重新閱讀這座港口城市的歷史與星光。