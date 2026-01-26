星運擋不住／女星太搶手挨酸「什麼片都有她」 細數星歷程第一部片不是女一

王淨出道短短4、5年，就二度入圍金馬，且憑《返校》奪台北電影獎影后，是新生代女星的領頭羊。

電影《陽光女子合唱團》票房在上映25天後打破2.5億，更有望上看國片票房王者的《海角七号》5.3億元天花板，而其中在片中飾演「宥芯」的新人何曼希也因此一炮而紅，現已趕拍個人第二部作品《無法計算的青春》，直接升咖女一，過往王淨、柯佳嬿，或是《影后》的林廷億，都是如此走過來。

在市場上搶手到一度被酸「什麼片都有她」的王淨，處女作是電影《痴情男子漢》飾演敢愛敢恨的女二「洪曼麗」，女一為現在已淡出影壇的韓笙笙。王淨的表演極具爆發力，搶盡鋒頭，被媒體譽為天才型新人，隨後在電影《鬥魚》擔任女主，演出劇版安以軒飾演的「小燕子」；再憑電影《返校》獲台北電影獎影后，奠定新生代女星第一把交椅地位。

柯佳嬿演出《一年之初》開始被認識，後續演出的《渺渺》等片文藝氣息十足，也成不少人心目中的文藝女神。（Netflix提供）

手握兩座金鐘戲劇類女主角獎的柯佳嬿，首部電影《一年之初》中飾演充滿神祕感的少女「蝴蝶」，初試啼聲便受到影壇關注，後來與張榕容共同主演同性愛情電影《渺渺》，飾演同名女主角「渺渺」，星路也愈走愈寬。

林廷憶在《影后》播出後聲名大噪，討論度不輸2位女主角謝盈萱與楊謹華，如今還要去演日劇了。

林廷憶演活影集《影后》的心機女新人「史艾瑪」，演出廣獲肯定，從籍籍無名新人快速走紅並入圍金鐘獎，後續更與菅田將暉合作日劇《火星女王》，打進日本市場。

