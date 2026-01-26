星運擋不住／獨家！《陽光女子合唱團》熱潮造星 何曼希聲量暴衝躍女一

現年23歲的何曼希，因為在《陽光女子合唱團》的優異表現，第2部作品直接升咖成電影女主角，聲勢上漲程度驚人。

電影《陽光女子合唱團》創造票房逆襲奇蹟，短短一週內，每日連續進帳一千多萬元，迅速暴衝破億，成為現象級電影；新人何曼希飾演殺害黑道大哥而坐牢的「宥芯」，從沒沒無聞到聲勢扶搖直上，近日也擔任女主角主演第2部電影，還被網友看好有望抱回年底的金馬獎最佳新演員。

近日《陽光女子合唱團》（以下簡稱《陽》片）成為國片熱門話題，本來上映10天加上去年耶誕節口碑場，票房還不到2千萬元，這部由多位大牌女星陳意涵、翁倩玉、安心亞、孫淑媚、鍾欣凌主演的電影票房未能一飛沖天，一度令演職員們氣餒。

廣告 廣告

《陽光女子合唱團》曾在金馬影展放映，當時宣傳主力是孫淑媚（左起）、 翁倩玉、安心亞 、鍾欣凌與陳意涵，不見何曼希。

參演神片 事業運大開

好在好片不寂寞，口碑發酵後，《陽》片票房突然反轉暴衝，第三週開始大舉反彈，成為2026年首部破億電影，並且迅速突破2.5億元。新人何曼希在眾家姐姐們提攜下，以及經紀約簽給林孝謙導演，成為力捧對象，她堪稱是最近《陽》片暴紅的最大受益者，因為聲名大噪，第二部片就演出電影女主角。

電影《無法計算的青春》的拍戲現場，女主角何曼希趁著拍戲空檔認真準備。（讀者提供）

1月23日，台北捷運中山站附近，邱以太、何曼希主演的電影《無法計算的青春》正在颼颼寒風中趕拍，該片改編自日本同名小說，主打奇幻青春校園愛情故事，正是由《陽光女子合唱團》導演林孝謙監製、綜藝《夜市王》總導演李伯恩執導。

導演林孝謙（右）與拍檔編劇呂安弦（左）前作《比悲傷更悲傷的故事》大賣2.4億元，如今再炮製出《陽光女子合唱團》的佳績。

《無法計算的青春》中，邱以太飾演的高中男生青瀚擁有能看見他人分數的神祕能力，與學渣邊緣人同學（何曼希飾）成為奇妙搭檔，展開一場校園分數改造計畫。

腳勤催票 粉絲跟著來

何曼希已進組拍戲，《陽》片演員鍾欣凌、安心亞還積極在北中南各地跑映後QA，之前在姐姐們無暇跑影人場時，何曼希至少有9天扛起《陽》片影人場的主力，因此短時間內大量吸粉。

何曼希（右二）勤跑電影映後QA，成為該片與觀眾互動主力，短時間大量圈粉。（翻攝自何曼希IG）

《陽》片上映前，何曼希的IG追蹤人數僅寥寥幾百，不到一個月已發展到近12萬人，社群網站Threads上的網友對她的演技十分認同，也看好她年底騎金馬爭最佳新演員；在網路話題量上，何曼希也有十足存在感。

原本何曼希的IG追蹤人數僅數百人，電影上映後暴增至近12萬人。（翻攝自何曼希IG）

《陽》片能夠讓觀眾喜愛不已，網友分析，除了口碑發酵，不少人在社群貼出「看片前後樣子比較」，看片前光鮮亮麗，看完片哭花臉的反差，也造成觀影風潮；尤其隨著影城排片場次增加，甚至被網友形容「像是公車班次」，足見該片受歡迎程度。

更多鏡週刊報導

星運擋不住／女星太搶手挨酸「什麼片都有她」 細數星歷程第一部片不是女一

人走茶涼趕出門／獨家！遭驟逝男友家人刁難 卜星慧被逼24小時搬家

離婚過更好／獨家！變身桌球賽啦啦隊 周幼婷伴愛子登頂冠軍