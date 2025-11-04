外遇話題全台都在聊！前主播憂殺配偶 想聘徵信社「代工」

【緯來新聞網】庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》節目恰巧聊到時事題「懷疑配偶外遇，請徵信社跟蹤就可以避免自己違法？」，來賓們展開激辯，僅有前主播廖盈婷獨排眾議認為是「對」，更投入地說：「如果自己跟蹤可能會殺了他！」林志穎弟弟、「超跑達人」林志鑫則表示「教唆、雇用也是違法」，一旁陳為民加入戰局：「若你雇我做任何事情，你也會有責任啊！」

庾澄慶（中）邀林志鑫（左起）、廖盈婷、黃志豪、陳為民、段鈞豪、楊晨熙上節目參賽。（圖／公視提供）

倘若有需要雇徵信社狀況，廖盈婷認為，自己可能會失去理智而暴怒行兇，「他們不會殺他（配偶），但是我去蒐證，我一定殺他」，邊解釋還發狠握拳，讓來賓們看了捧腹大笑。庾澄慶聽了她的解釋也說：「你意思是跟蹤不違法，但事後發生什麼狀況，誰也無法控制囉？」



結果這題答案是「錯」，廖盈婷看了抱胸大笑，《哈！真相大白了》法律專家、雷丘律師當下解釋：「主要還是行為是否違法，與誰去跟無關。」他舉例，部分徵信社可能處在灰色地帶，比如在對方車上偷裝GPS衛星定位追蹤，「這就會有個資法的問題，而徵信社如果違法，雇用者可能有共同正犯的問題」。



《哈！真相大白了》以闖關遊戲結合查核知識、破解各式真假訊息，每周一至周三晚間9點於公視播出、公視+同步上架；播出後集數也於每周四至六晚間8時上架YouTube。

