台灣有國小生吸毒！陳意涵太憂心 親闖深淵「讓大家知道現況」

【緯來新聞網】陳意涵、張孝全、天心、林奕嵐、張懷秋、林子閎、劉修甫主演影集《郵票與舒芙蕾》昨（4日）發布前導預告及國際版海報，並首度公開卡司陣容，邀請張榕容、温昇豪、周幼婷特別演出。該劇描述青少年碰毒的故事，雙寶媽陳意涵感到憂心：「芬芬導演持續在關注特殊議題，對我說過『妳知道現在國小生可能碰過毒品』？我們應該要讓大家知道這是很危險的現況。」

陳意涵身為雙寶媽拍此戲很有感。（圖／時創影業提供）

導演鄭芬芬歷經5年田調、編劇而成《郵票與舒芙蕾》，「郵票」是毒品的代稱、「舒芙蕾」則象徵能帶來療癒效果的甜點，全劇採用多線交錯敘事，揉合青少年毒品、校園霸凌、上流社會慾望橫流、警界弊端等複雜議題，劇情包含製毒、情慾、謀殺等強大情節張力。



故事聚焦於一名17歲少女林奕嵐的報復行動，為報復玩弄母親感情的渣男張懷秋，決定對其家庭下手。然而少女在認識渣男的元配陳意涵後，才發現對方同樣是受害者，兩人從此成為忘年之交，卻也一同踏上毒品的不歸路。



緝毒刑警張孝全飾偵辦案件時與初戀陳意涵重逢，難戒斷的情愫使他負疚掙扎。與上癮無異的執念，使他們陷落各自的深淵，戒不掉對彼此的依賴，從此難以自拔。

張孝全飾演警隊小隊長緝毒不遺餘力。（圖／時創影業提供）

預告中，張孝全飾演的警隊小隊長率領小隊攻堅緝毒揭開序幕，直指毒品成為社會未爆彈的痛點，他表示：「真正成癮的或許是人在遇到無法跨過的問題，找到某個事物可以讓人暫時放下無力感時，就可能就會上癮。」



鄭芬芬表示，許多用毒者都有「不願面對的困境，成爲他們無法擺脫的癮」，在田調過程中更發現，台灣首次接觸毒品的平均年齡下修到12.5歲，因此她希望透過青少年毒品案件為核心的故事，引導觀眾以更寬容、多面向的角度看待藥物成癮，更藉此傳遞核心理念：「成癮的背後都有著某種缺乏，也許不是你要多堅強，才能面對每一天，而是，誰陪在你的身邊？」全劇預計於2026年上映。

林奕嵐展開一系列復仇行動。（圖／時創影業提供）

★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★

