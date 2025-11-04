星野源也愛！鄭興脫胎換骨約到他 忘我到15小時沒吃飯

【緯來新聞網】鄭興即將推出第4張全新專輯，首波單曲〈耶加雪菲〉與金曲歌后戴佩妮首度合作，以輕快搖滾節奏展現不同以往的音樂能量，MV遠赴日本橫濱，邀請曾為星野源執導〈STAR〉MV的日本新銳導演岡本太玖斗合作。

鄭興換了不同造型。（圖／好的秋工作室提供）

岡本太玖斗身兼導演、平面設計師與音樂創作者，曾與Sony、Nike、Amazon Prime Video、NHK等品牌合作，設計作品多次入選日本平面設計協會（JAGDA）與Tokyo TDC年鑑，被譽為最受注目的跨界導演。



拍攝當天，鄭興早晨6點起床妝髮，連續工作15個小時才收工。到了晚上8點多才意識到忘了吃飯，這也讓日本的工作人員對鄭興的敬業和配合度給予高度肯定。



兩人僅透過一次視訊討論就「神默契」，導演提議讓他換髮色，竟與他原先想染的奶茶色造型不謀而合。導演也大讚鄭興無論是音樂作品還是本人，都非常的細膩溫柔，合作起來非常愉快。



其中一場在隧道中與神祕人相遇的對手戲，鄭興以飛行外套搭配墨鏡登場，展現少見的冷酷造型。這場戲的概念象徵「尋找」是人類與生俱來的慾望。

