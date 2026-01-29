星野源節目聊婚姻生活 自爆與新垣結衣都是夜貓子

星野源（右）在電台節目透露與新垣結衣的家庭生活。 圖／摘自X

日本男星星野源日前在自己主持的廣播節目《星野源的All Night Nippon》中，與當天來賓、搞笑藝人香蕉人的日村勇紀聊天時，意外談到與妻子新垣結衣的婚後生活。他透露夫妻倆的生活作息相近，都是夜貓子，相關內容播出後引起粉絲討論。

節目中，日村送上餐盤作為禮物，星野先提到家中其實已經有同系列設計的茶碗，並表示「每天都在用，是夫妻一起用的」。日村接著笑說「那餐盤也請夫妻一起用吧」，星野則回應「會夫妻一起用，回家就用」。

廣告 廣告

談到生活作息時，星野表示自己本來就是夜晚型，而家中「剛好沒有早起型的人」，因此夫妻自然形成相同節奏，「我半夜回家，她也還醒著，差不多時間睡覺」。日村聽完後回應「原來你們這麼合」，星野則表示「可能也是結婚後才發現的事」。

節目尾聲，星野也補充，新垣結衣現在「應該也正在聽節目」，少見分享夫妻日常的他，也再次掀起粉絲討論。