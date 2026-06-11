星野集團大回饋台灣旅客 住宿升等、抽獎活動一次看
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導
為感謝台灣旅客長年以來的支持，星野集團今（11）日正式宣布，針對台灣市場推出多項限定回饋企劃，涵蓋北海道星野TOMAMU度假村、RISONARE品牌及東京灣區飯店等旗下設施，同步揭露2026年秋季旅遊亮點與未來在台市場的發展策略。
根據星野集團於去年ITF台北國際旅展期間所進行的調查顯示，超過九成台灣消費者對「星野集團」品牌具有高度認知，而在其海外旅客結構中，台灣旅客更長期位居主要客源之一。面對持續成長的需求，星野集團此次特別規劃多項專屬優惠與抽獎活動，期望讓更多台灣旅客能深入體驗日本各地具代表性的度假與旅宿文化。
在北海道市場方面，星野TOMAMU度假村今年秋季除迎接紅葉景致外，也推出兩項專為台灣旅客設計的限定回饋方案。其中一項為與星宇航空合作的「星星相遇」產品，凡預訂The Tower兩晚住宿行程的旅客，即有機會免費升等入住RISONARE Tomamu。該活動自2026年6月11日至7月31日開放預訂，適用入住期間為2026年9月27日至10月31日，數量有限，額滿為止。
另一項優惠則針對婚禮市場推出。透過指定通路預訂婚禮商品並於TOMAMU地標「水之教堂」舉辦婚禮的新人，將可獲得免費住宿禮遇。活動即日起受理申請至2026年10月31日止，凡於期限內完成訂金支付者皆可適用。
東京灣區方面，「1955 Tokyo Bay」以1950年代美國黃金時代為設計靈感，透過復古風格的空間設計與公共設施，打造出宛如置身美式度假勝地的住宿體驗。飯店鄰近東京迪士尼度假區，並提供接駁服務，適合親子家庭、好友同行及自由行旅客入住。館內設有24小時開放的公共空間，即使深夜返館，也能自在休憩，成為東京灣區近年備受關注的新興住宿選擇。
「1955 Tokyo Bay」同時也推出台灣旅客專屬優惠方案，即日起至2026年7月31日止，透過台灣總代理預訂並於2027年2月28日前入住，連續入住兩晚以上即可享標準方案75折優惠，並加贈首晚早餐。優惠名額有限，且適用不可取消條件。
此外，星野集團旗下RISONARE品牌也進一步深化台灣市場布局，首次推出專屬大型抽獎活動，展現對台灣旅客的重視。RISONARE品牌以「PLAY HARD」為核心理念，主打親子共遊、自然探索與深度體驗，近年來在台灣家庭客群中持續提升知名度。本次抽獎活動自即日起至2026年7月11日23時59分止，台灣旅客只需透過指定網站完成報名，即有機會獲得RISONARE系列設施三天兩夜住宿券。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
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