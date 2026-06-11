星野集團過半數飯店 海外旅客都為台灣居冠

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者余曉涵台北11日電）台灣旅客赴日本熱潮未減，星野集團今天指出，日本境內有60間飯店，其中有46間的海外旅客中，台灣旅客都排名第1，且分布日本各地，並沒有特別集中在哪一個區域。

根據交通部觀光署統計，今年1到4月有712萬1102人次出國，其中有37.3%的旅客是前往日本旅遊。

日本星野集團今天在台灣舉行記者會，星野集團北海道地區總經理相內學分享，台灣是很重要的海外市場之一，以北海道的TOMAMU為例，1年4季都是台灣旅客的住宿晚數最高。

廣告 廣告

星野集團指出，星野在日本有60間飯店，其中有46間的海外旅客都以台灣旅客居首，且分布日本各地，沒有特別集中在哪個區域。

星野集團說，根據去年在台北國際旅展期間進行的調查，有超過9成以上旅客知道星野集團，顯示星野在台灣的高知名度，因此將針對台灣市場推出專屬優惠，包含升等入住其他館別、舉辦婚禮免費住宿、連續入住指定飯店享優惠折扣等。

另外，針對即將到來的暑假旺季，可樂旅遊今天發布新聞稿表示，今年暑假旅遊市場仍以主題樂園、文化體驗、自然景觀及海島度假最受旅客青睞。

可樂旅遊說，今年暑假買氣整體成長約1至2成，其中，中南部受惠航點及機位數增加，出團人次較去年成長3成以上，熱門旅遊目的地為日本、韓國，以及長程線的歐洲、紐澳。

Klook說，隨著暑假到來，台灣旅客不再只鎖定日韓短程旅遊，長程線熱度同步攀升，根據觀察，自5月中線上旅展開跑以來，歐洲、紐澳等長程線訂單較去年同期成長2成、較前兩個月成長3成，即使受到燃油附加費波動影響，旅客仍積極規劃暑假出遊。

Klook表示，附中文導遊服務的一日遊商品訂單更是一般商品的3倍，顯示台灣旅客在規劃長途旅行時，對於便利性與旅遊體驗的需求持續提升。（編輯：龍柏安）1150611