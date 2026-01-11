星鏈也干擾！政府斷網技術不寒而慄 伊朗人如同被置於荒郊野外
編譯張渝萍／綜合報導
伊朗當局為了鎮壓不斷升溫的示威，已先從斷網下手。《衛報》分析指，伊朗已持續 36 小時的網路封鎖，且技術精密度與嚴厲程度上都達到了一個「新的水準」，就連馬斯克的星鏈（Starlink） 衛星系統也被干擾。
在斷網的同時，德黑蘭當局還列有「白名單」，讓官方的telegram帳號、X都可繼續發文，精準程度令人「不寒而慄」。
無法上網、國際、國內電話全都斷
報導指，隨著伊朗斷網措施啟動，通往伊朗的網際網路流量瞬間蒸發了90%。伊朗數位人權專家拉希迪（Amir Rashidi）指出，撥打至伊朗的國際電話似乎遭到封鎖，國內行動電話也完全沒有服務。
這並非首次有國家因政治因素封鎖網路。埃及前總統穆巴拉克曾在 2011 年解放廣場抗議期間斷網六天；塔利班也在去年 9 月以遏止「不道德行為」為由，讓阿富汗斷網48小時。
研究網路基礎設施與中斷事件的專家馬多里（Doug Madory）提到穆巴拉克2011年的斷網行動時表示，全面斷網「代價非常高昂」。
他說：「若回顧埃及的情況……政府本身都無法運作。人們在很多事情上都依賴網路，一旦全部關掉，整個社會就會停擺。」
伊朗人像被丟包無網荒郊野外
然而，伊朗這次的封鎖規模前所未見，某些層面上甚至比 2019 年的數位斷網還要嚴苛。拉希迪說：「手機完全沒有訊號，沒有天線，就像你住在一個沒有任何基地台的荒郊野外。」
他指出，即使是曾經為2022年抗議活動時伊朗人救命線的Starlink 衛星系統，如今也遭到干擾，只是干擾程度因社區而異。
竟設白名單 只有政府可用網
甚至根據外部跡象，馬多里與拉希迪認為伊朗政府已經對部分網站進行「白名單」處理，讓某些官員與機構仍能持續上網。
像是全國伊朗民眾突然與網路隔絕之際，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）卻仍持續在 X上發文。光是在9日，他就至少發了 12 則貼文，抨擊川普以及美國在委內瑞拉的行動。
拉希迪說：「政府有一些事情是必須要做的。如果他們要發布宣傳，就需要能夠使用Telegram、Twitter 和 Instagram。」
拉希迪指出，部分官方的 Telegram 頻道似乎仍在運作，顯示其管理者必定仍有網路連線。政府9日一度短暫放寬對大學網站的封鎖，但隨後又再次切斷服務。
馬多里表示，這正是這次封網與以往不同之處：「它不僅更全面，也顯然更加精準」，這也代表德黑蘭可能能夠長期維持這種狀態。
The Regime in #Iran turned off the internet and even street lights in Teheran so the world wouldn’t see how big the crowds are.
Iranians still went out in thousands, lit the crowds with their phones and circumvented the Blackout.
Let’s amplify their voices:
(1/2) pic.twitter.com/KXkamVgYW6
— Hannah Neumann (@HNeumannMEP) January 10, 2026
伊朗打算長期以此封網技術限制民眾
這一切顯示，伊朗已經發展出更精細的網路審查工具。馬多里說：「如果他們最終成功實施白名單機制，而且運作順利，可能就能讓國家在某種『降級狀態』下長期運行。」
他補充說：「他們的做法是，確保只保留溝通所需的最低限度功能，然後把其他一切都關掉。」
拉希迪與馬多里表示，伊朗多年來一直在升級其網路審查能力，試圖建立一種類似中國的內部網路系統，讓國內用戶彼此連結，同時與外部世界隔離。
不過，拉希迪指出，伊朗的國家網路模式可能尚未真正成功，因為目前與該系統相關的網站仍無法存取。
報導指，嘗試強化政府對網路控制的國家並不只有伊朗。印度正在打造一款由政府管理、用來與WhatsApp競爭的即時通訊軟體；俄羅斯也在推動一款由國家支持、類似中國微信（WeChat）的「超級應用程式」。
無論國家內部網路是否成熟，馬多里仍懷疑這次封網將持續一段時間。「這可能是一場長期行動，」他說，「我研究這類事件已經很久了，我認為這會是一次規模非常大的封鎖。」
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
3年來規模最大示威！伊朗當局持續斷網鎮壓 德黑蘭爆發新一波抗議
伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助
英媒：伊朗女性燃燒最高領袖照片來點煙 挑戰權威規範
獨家／逆風伊朗1：沒革命？罷市全為逃稅 譏流亡皇子：只會花爸遺產
其他人也在看
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 23
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 100
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 691
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 211
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 4 小時前 ・ 12
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 41
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 15
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 25
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 23 小時前 ・ 96
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團殺到苗栗以北破10度 下週變天時程一次看
受大陸冷氣團南下影響，今（11）…民報 ・ 5 小時前 ・ 1
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走
[Newtalk新聞] 2026年元旦剛過，中、日軍機又傳出海上較勁。根據日本防衛省發的一份監視資料，日本自衛隊戰機 F-15J 近日在宮古海峽 ：「確認到殲-16、轟-6K 等機型，另有 2 架『推定』戰鬥機，型號不明、蹤跡全無。」 宮古海峽是日本的「家門口防線」，常年監視過往戰機。自衛隊 F-15J 竟會眼睜睜看著解放軍戰機目標溜走，連型號都認不出來？ 大概只有殲-20 隱形戰機能辦得到。 中國軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 10 ) 日表示，隱形戰機不是「徹底隱形」，而是「選擇性隱形」。包括美軍的 F-22 和中國的殲-20，隱形效果最好的都是機頭正面。 日本自衛隊F-15J戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄 可一旦戰機側向伴隨編隊飛行，情況就變了——側向沒有正面那麼極致的隱形修形，垂尾面積又大，日本的遠端警戒雷達確實能捕捉到零星信號。 《矚望雲霄》分析，這種信號是斷斷續續、跳來跳去的，說直白些就是「看得見，摸不著」。雷達沒法穩定跟蹤，更沒法給導彈提供火控引導。 日本戰機之所以標注「推定」，就是因為他們只捕捉到了幾個模糊的信號碎片，根本沒法確認具體是啥機型，更別說鎖定蹤跡了。這種「若即若新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 105