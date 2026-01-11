星鏈也干擾！政府斷網技術不寒而慄 伊朗人如同被置於荒郊野外

編譯張渝萍／綜合報導

伊朗當局為了鎮壓不斷升溫的示威，已先從斷網下手。《衛報》分析指，伊朗已持續 36 小時的網路封鎖，且技術精密度與嚴厲程度上都達到了一個「新的水準」，就連馬斯克的星鏈（Starlink） 衛星系統也被干擾。

在斷網的同時，德黑蘭當局還列有「白名單」，讓官方的telegram帳號、X都可繼續發文，精準程度令人「不寒而慄」。

伊朗抗議活動升級，政府也加大力道鎮壓，實施準確度極高的斷網措施。（圖／翻攝自X平台 @HNeumannMEP）

無法上網、國際、國內電話全都斷

報導指，隨著伊朗斷網措施啟動，通往伊朗的網際網路流量瞬間蒸發了90%。伊朗數位人權專家拉希迪（Amir Rashidi）指出，撥打至伊朗的國際電話似乎遭到封鎖，國內行動電話也完全沒有服務。

廣告 廣告

這並非首次有國家因政治因素封鎖網路。埃及前總統穆巴拉克曾在 2011 年解放廣場抗議期間斷網六天；塔利班也在去年 9 月以遏止「不道德行為」為由，讓阿富汗斷網48小時。

研究網路基礎設施與中斷事件的專家馬多里（Doug Madory）提到穆巴拉克2011年的斷網行動時表示，全面斷網「代價非常高昂」。

他說：「若回顧埃及的情況……政府本身都無法運作。人們在很多事情上都依賴網路，一旦全部關掉，整個社會就會停擺。」

伊朗人像被丟包無網荒郊野外

然而，伊朗這次的封鎖規模前所未見，某些層面上甚至比 2019 年的數位斷網還要嚴苛。拉希迪說：「手機完全沒有訊號，沒有天線，就像你住在一個沒有任何基地台的荒郊野外。」

他指出，即使是曾經為2022年抗議活動時伊朗人救命線的Starlink 衛星系統，如今也遭到干擾，只是干擾程度因社區而異。

竟設白名單 只有政府可用網

甚至根據外部跡象，馬多里與拉希迪認為伊朗政府已經對部分網站進行「白名單」處理，讓某些官員與機構仍能持續上網。

像是全國伊朗民眾突然與網路隔絕之際，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）卻仍持續在 X上發文。光是在9日，他就至少發了 12 則貼文，抨擊川普以及美國在委內瑞拉的行動。

拉希迪說：「政府有一些事情是必須要做的。如果他們要發布宣傳，就需要能夠使用Telegram、Twitter 和 Instagram。」

拉希迪指出，部分官方的 Telegram 頻道似乎仍在運作，顯示其管理者必定仍有網路連線。政府9日一度短暫放寬對大學網站的封鎖，但隨後又再次切斷服務。

馬多里表示，這正是這次封網與以往不同之處：「它不僅更全面，也顯然更加精準」，這也代表德黑蘭可能能夠長期維持這種狀態。

The Regime in #Iran turned off the internet and even street lights in Teheran so the world wouldn’t see how big the crowds are.



Iranians still went out in thousands, lit the crowds with their phones and circumvented the Blackout.



Let’s amplify their voices:

(1/2) pic.twitter.com/KXkamVgYW6 — Hannah Neumann (@HNeumannMEP) January 10, 2026

伊朗打算長期以此封網技術限制民眾

這一切顯示，伊朗已經發展出更精細的網路審查工具。馬多里說：「如果他們最終成功實施白名單機制，而且運作順利，可能就能讓國家在某種『降級狀態』下長期運行。」

他補充說：「他們的做法是，確保只保留溝通所需的最低限度功能，然後把其他一切都關掉。」

拉希迪與馬多里表示，伊朗多年來一直在升級其網路審查能力，試圖建立一種類似中國的內部網路系統，讓國內用戶彼此連結，同時與外部世界隔離。

不過，拉希迪指出，伊朗的國家網路模式可能尚未真正成功，因為目前與該系統相關的網站仍無法存取。

報導指，嘗試強化政府對網路控制的國家並不只有伊朗。印度正在打造一款由政府管理、用來與WhatsApp競爭的即時通訊軟體；俄羅斯也在推動一款由國家支持、類似中國微信（WeChat）的「超級應用程式」。

無論國家內部網路是否成熟，馬多里仍懷疑這次封網將持續一段時間。「這可能是一場長期行動，」他說，「我研究這類事件已經很久了，我認為這會是一次規模非常大的封鎖。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

3年來規模最大示威！伊朗當局持續斷網鎮壓 德黑蘭爆發新一波抗議

伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助

英媒：伊朗女性燃燒最高領袖照片來點煙 挑戰權威規範

獨家／逆風伊朗1：沒革命？罷市全為逃稅 譏流亡皇子：只會花爸遺產

