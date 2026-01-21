星鏈在台落地服務 .卡在法規

全球低軌衛星龍頭SpaceX近期組團來台密訪供應鏈，要擴大下單台廠，業界關注相關訂單動向之餘，同步聚焦此行是否能和政府談妥，讓其Starlink（星鏈）衛星寬頻服務在台落地服務。

惟知情人士透露，台灣非常歡迎SpaceX來台運營低軌衛星業務，但礙於現行法規與SpaceX的經營策略不符，短期尚難實現。

近年台灣積極發展衛星通訊，電信龍頭中華電信（2412）打造高、中、低軌衛星，擴大高軌衛星布局，獨家引進中軌及低軌衛星合作夥伴SES、OneWeb衛星通訊服務；Amazon LEO將在2026年涵蓋全球（包含台灣）並推出服務，台灣部分據傳可能攜手遠傳登台。

全球前三大低軌衛星營運商中，OneWeb已經登台，Amazon LEO即將登台，最大的SpaceX卻遲遲未在台灣提供服務，成為近年產官學界關注焦點。

業界分析，相較OneWeb等衛星業者，以「代理」方式落地台灣，SpaceX則希望設置獨資子公司提供服務。這正是卡關焦點，因為台灣現行電信法規規定外資持股比率不能超過49%，雙方在法規面無法達成共識。

不具名官員表示，SpaceX團隊此行主要是拜訪供應鏈，並未談及落地台灣議題。要落地確實面臨法規問題，幾年前有談過，但沒有結論。數發部則表示，仍歡迎SpaceX來台。

