星鏈干擾俄軍震撼北京！外媒揭陸秘密模擬「壓制台灣星鏈」
《南華早報》披露，俄烏戰爭爆發之際，美國科技大亨馬斯克旗下星鏈系統，一度成功干擾俄軍，引發北京震驚，根據中國大陸最新研究，若模擬解放軍干擾星鏈馳援台灣，至少需出動1千至2千架無人機，才能全面壓制。
報導指出，2022年俄烏戰爭爆發，基輔隨即向馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX），要求提供星鏈衛星系統（Starlink），而儘管莫斯科試圖干擾，但SpaceX更新軟體並重新配置，導致俄軍許多干擾器瞬間失效。
報導指出，這個現象讓北京感到震驚，於是重新評估台海戰爭如何有效執行電子戰，報導披露大陸浙江大學與北京理工大學研究團隊，本月初在陸期刊《系統工程與電子技術》發表研究顯示，首次提出「分層協同干擾」模型。
根據報告，台灣本島作戰區域約3.6萬平方公里，若欲在整體形成壓制效果，需以分布式方式釋放大功率電磁干擾。研究推估，中方若部署千架蜂群無人機，每架需具備至少2kW的瞬時輻射功率，才能同步干擾星鏈使用頻段。
報導引述研究人員指出，「只有在大範圍、低延遲的分佈式干擾下，才可能對星鏈構成可觀的壓制效果。」研究並顯示，蜂群系統必須具備自適應跳頻能力，根據星鏈信號特徵自動匹配波形，以避免頻譜錯位而失效。
