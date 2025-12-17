星鏈控中國衛星危險逼近! 相距只200米險撞 中媒反批SpaceX「不良紀錄」

星鏈指控中國衛星危險逼近，相距只有200米險些互撞。 圖 : 翻攝自每日經濟新聞

[Newtalk新聞] SpaceX「星鏈」工程副總裁邁克爾·尼科爾斯近日在社交媒體發文，稱中國近期發射的一批衛星中，有一顆與「星鏈」衛星出現了 200 米的近距離接近的情況，並稱此次發射未與在軌運行的衛星進行協調或衝突規避。

對此，此次發射服務提供者中科宇航稱，其所有發射任務均會使用地面空間感知系統選擇發射視窗，以避免與已知衛星或碎片發生碰撞，並強調這是一項強制性程式。

中科宇航力箭一號遙十一運載火箭於 10 日發射成功，將 9 顆衛星送入預定軌道。中科宇航在後續回應中進一步補充關鍵資訊：如果此次近距離接近事件被證實，它發生在衛星有效載荷分離近 48 小時後，彼時發射任務早已結束。

中科宇航力箭2號衛星模擬圖。 圖 : 翻攝自 CAS Space

中科宇航則表示，為避免衛星太空碰撞，需要中、美兩大新的航太生態系統之間重新建立合作關係。

中媒《每日經濟新聞》指出，「星鏈」曾多次曝出碰撞危機。2021 年，SpaceX 發射的「星鏈」衛星先後 2 次接近中國太空站，對中國太空站上的太空人生命健康構成威脅，中國太空站因此實施兩次預防性碰撞規避控制，即緊急避碰。

「星鏈」是 SpaceX 提出的太空高速互聯網計畫，該計畫最初提出到 21 世紀 20 年代中期，建造一個由 1.2 萬顆衛星組成的龐大星座，之後擴展到 4.2 萬顆衛星。據「星鏈」官網，截至 2025 年 2 月末，其在軌衛星已超過 6,750 顆。

中國太空站「天宮一號」。 圖 : 取自中國載人航天工程官網www.cmse.gov.cn/

國際航太專家雨廣表示，儘管「星鏈」規劃的衛星數量眾多，但單純這一點並不是威脅太空安全的最主要原因——因為目前太空碎片的數量比在軌衛星的數量多得多，「星鏈」衛星的特殊之處在於，會頻繁利用電推進系統變軌或保持軌道。

據報導，從 2024 年 12 月到 2025 年 5 月底的半年內，「星鏈」衛星執行了超過 14 萬次變軌機動，以避免在太空中「撞車」，是此前 6 個月的 2.8 倍。但與此同時，這也使其他機構的碰撞預測變得更加複雜。

雨廣表示，「星鏈」衛星雖然品質較輕，但其太陽能帆板面積較大，且衛星本體呈薄片狀構型，因而具有較高的面質比（航天器有效面積與品質的比值），這一設計特點使其易受大氣阻力影響，軌道高度持續衰減，因此需頻繁實

中科宇航發射力箭系列衛星。 圖 : 翻攝自 CAS Space